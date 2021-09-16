В заваренном чае обнаружили множество неизвестных соединений 6 16.09.2021, 11:11

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Ученые рассказали, как они могут влиять на здоровье.

Чай — второй по потреблению в мире напиток после воды. На протяжении тысячелетий на Востоке его считали ключом к здоровью, благосостоянию и даже мудрости. Впоследствии чай стал популярен на Западе, и специалисты до сих пор открывают его полезные свойства. Как показали исследования, некоторые сорта этого растения Camellia sinensis могут помочь при раке, сердечных заболеваниях и диабете, а также снижают уровень холестерина, способствуют похудению и хорошо влияют на когнитивные функции. Кроме того, чай обладает противомикробными свойствами, пишет Naked science.

Для заваривания напитка в большинстве случаев необходима кипяченая водопроводная вода, однако в ней присутствует умеренное количество хлора, и в этом случае его остатки могут реагировать с соединениями чая — в том числе полифенолами, аминокислотами, кофеином и так далее. В итоге образовываются побочные продукты дезинфекции (ППД), которые зачастую имеют мутагенный и канцерогенный характеры воздействия и вызывают неблагоприятные репродуктивные эффекты.

Химики и биохимики из Университета Южной Каролины в Колумбии, США, с помощью газовой хроматографии — масс-спектрометрии выявили 60 ППД в зеленом и черном чае трех марок (Twinings, Earl Grey и Lipton). Оказалось, что их уровни содержания в заваренном чае ниже, чем в водопроводной воде, из-за улетучивания и поглощения листьями. Но в любимом многими напитке обнаружили и множество неизвестных соединений (96 процентов от общего количества), влияние которых на здоровье человека пока не известно. Результаты работы опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.

Пятнадцать ранее неописанных галогенароматических соединений удалось определить: по мнению ученых, они образуются вследствие реакции хлора с полифенолами в чае. Листья зеленого, черного и желтого чая богаты фенольными соединениями, которые известны своей антиоксидантной активностью и благотворно влияют на здоровье человека. Среди чайных полифенолов выделяют катехины, флавонолы, антоцианидины и фенолокислоты.

«Потребуются дальнейшие исследования для идентификации неизвестных соединений, поскольку галогенароматические ППД могут обладать высокой токсичностью», — предупредили авторы работы. Для большинства побочных продуктов дезинфекции предельно допустимые уровни специалисты пока не установили. Тем не менее некоторые изучены достаточно: чтобы оставаться в «безопасной зоне», рекомендуется не пить более 18-55 чашек заваренного чая в день.

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