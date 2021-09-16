FT: Как Си Цзиньпин стал источником проблем для Китая 3 16.09.2021, 11:19

2,898

Си Цзиньпин

Фото: Reuters

В его эпоху китайская Коммунистическая партия снова приняла культ личности.

Дети в Китае, которым исполнилось 10 лет, вскоре будут обязаны изучать «идеологию» лидера страны Си Цзиньпина. До достижения подросткового возраста от учеников ожидают, что они будут знать историю жизни китайского лидера и будут понимать, что «Си Цзиньпин всегда заботился о стране». Это должно стать тревожным сигналом для современного Китая, приводит статью Financial Times «Зеркало недели. Украина».

Такое «почитание» Си Цзиньпина приносит эхо культа личности вокруг Мао Цзэдуна с периодом страха, который открыл Цзэдун во время культурной революции. От сталинской России, Румынии Чаушеску до Северной Кореи Ким Чен Ына и Кубы Кастро, сочетание культа личности и правления Коммунистической партии обычно является рецептом бедности и жестокости.

Эти сравнения могут показаться преувеличенными, учитывая богатство и развитие современного Китая. Экономическая трансформация страны в последние десятилетия была мощной - это привело Пекин к продвижению «модели Китая», которую, по мнению китайских властей, должен использовать весь мир.

Но важно различать «китайскую модель» и «модель Си Цзиньпина». Китайская модель реформ и открытости, введенная Дэн Сяопином, основана на отвержении культа личности. Сяопин призывал чиновников «получать правду из фактов». Политика должна руководствоваться прагматичным наблюдением за тем, что работает, а не культом личности.

Чтобы разрешить чиновникам экспериментировать с новой экономической политикой, очень важно разорвать страх и догму, связанную с «всемогущим лидером». Ограничение сроков президентства Китая были введены в 1982 году, они ограничивали годы правления любого лидера двумя пятилетними сроками.

Ограничение сроков также должны были решить проблему преемственности, которая часто возникает в пределах однопартийного государства. Коллективное руководство партии имеет большее значение, чем руководство одного человека.

Но в эпоху Си Цзиньпина китайская Коммунистическая партия снова приняла культ личности. Партия включила идеологию Си Цзиньпина в свою конституцию в 2017 году. Это честь, которая ранее была предоставлена только одному китайскому лидеру, когда он был еще у власти, - Мао Цзэдуну. В 2018 году были отменены ограничения сроков президентства, это создало основу для того, чтобы Си Цзиньпин руководил десятилетиями, если не пожизненно.

Нынешняя активизация культа Си Цзиньпина выглядит как подготовка к съезду партии в следующем году, на котором желание китайского лидера остаться у власти бесконечно долго придется «продавить» в партию, которую он контролирует.

Скорее всего, Си Цзиньпин добьется своего. Его сторонники будут приветствовать этот шаг. Они считают Си Цзиньпина мудрым лидером, который делает правильные шаги для модернизации страны.

Безусловно, можно привести примеры эффективных решений Си Цзиньпина, например, борьбу с коррупцией и более упорную внешнюю политику. Текущие кампании по уменьшению неравенства и контроля над мощностью крупных технологических компаний можно относительно оправдать.

Но все эти решения также имеют другую сторону. Запугивание Тайваня может привести к ненужной конфронтации с США. Расправа с большими технологическими компаниями может напугать предпринимателей и начать разрушать частный сектор.

Настоящая трудность заключается в том, что если что-то пойдет не так, будет очень трудно сказать об этом открыто. Все культы личности основываются на идее, что великий вождь мудрее всех, кто его окружает. Нельзя допускать мысли, что он совершил ошибку. Критики политики борьбы с пандемией COVID-19 в Китае были отправлены в тюрьму.

Культ Си Цзиньпина также является внутренне унизительным для образованных представителей среднего класса и высших чиновников Китая, которым приходится ежедневно изучать «идеологию» китайского лидера. Ожидается, что они будут проявлять уважение к рассуждениям лидера. Каждый, кто считает этот «ритуал» неприемлемым, вынужден оставлять свои мысли при себе. Культ Си Цзиньпина означает, что страх теперь проникает в китайскую систему.

Расширение лидерства Си Цзиньпина останется надолго в будущем - это также рецепт будущего кризиса преемственности. Китайскому лидеру 68 лет. В какой-то момент он больше не сможет управлять страной, и что делать в таком случае?

Создание культа личности и попытки Си Цзиньпина стать, по сути, «правителем Китая пожизненно» является частью тревожной глобальной модели. В России президент Владимир Путин также продвигает конституционные изменения, которые позволят ему оставаться президентом даже в восемьдесят лет. Бывший американский президент Дональд Трамп привык «шутить», что США должны последовать отмене Китаем ограничений президентских сроков.

Но в США есть система, которая не позволила бы провести подобную политику. В такой стране, как Китай, без независимых судов, открытых выборов или свободных СМИ - нет реальных ограничений для культа личности. Вот почему Си Цзиньпин сейчас представляет опасность для своей страны, резюмирует издание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».