Норвегия спасает Европу: цена газа в ЕС рухнула почти на $200 за несколько часов 4 16.09.2021, 11:40

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Газовый рынок начал стабилизироваться.

После утреннего взлета на 16%, до рекордных 966 долларов за тысячу кубов, октябрьские фьючерсы на газ на бирже ICE обвалились на 170 долларов и завершили торги в минусе относительно закрытия вторника (-0,8%). За семь часов газ подешевел на 17% - до 796 долларов за тысячу кубометров, сообщает finanz.ru.

Контракты на ноябрь, в полдень достигавшие 970 долларов, спикировали на 171 доллар и также закрыли день чуть ниже 800-долларовой отметки.

Газ с поставкой в марте - в конце отопительного сезона - утром стоил 888 долларов за тысячу кубометров, а к концу торгов - 739 долларов, сбросив в ходе торгов 17%.

На помощь европейскому рынку, где газ подорожал на 300%, а электроэнергия - вдвое, придет второй крупнейший поставщик - Норвегия.

Потоки норвежского газа схлопнулись из-за профилактических работ на месторождениях. Но среда была пиковым днем сокращения поставок из-за профилактики, говорит аналитик Refinitiv Уэйн Брайан. Теперь до конца года норвежский экспорт будет восстанавливаться, пишет Bloomberg.

В августе Норвегия экспортировала 9,4 млрд кубометров газа - на 15% больше, чем годом ранее. Национальная газодобывающая корпорация Equinor будет наращивать добычу всеми возможными способами и планирует удовлетворить спрос, заявила Reuters в среду финансовый директор компании Ульрика Ферн.

Поставки сжиженного газа в Европу также начали увеличиваться после того, как цены догнали уровни Азии, куда летом уходила львиная доля свободного СПГ.

По данным Kpler, компании отслеживающей танкерные перевозки, в августе Евросоюз получил 4,98 млн тонн сжиженного газа - на 6% больше, чем в июне. Сентябрьские поставки сохранятся на этом же уровне, оценивает Kpler.

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