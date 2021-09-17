Хельсинская комиссия США проведет слушания по Беларуси

Хельсинская комиссия США проведет слушания по Беларуси5
- 17.09.2021, 13:10
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Она выслушает доклад по ситуации в нашей стране.
Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) проведет слушания «В поисках справедливости и свободы в Беларуси», сообщает «Ежедневник».
Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (CSCE ), также известная как Хельсинкская комиссия США - это независимое правительственное агентство США, созданное Конгрессом в 1975 году для контроля и поощрения соблюдения Хельсинкского Заключительного акта и других Обязательств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Комиссия состоит из девяти членов из Палаты представителей США, девять членов от Сената США и по одному члену от департаментов обороны и торговли.
Комиссия участвует в формулирование политики США в отношении ОБСЕ и государств-участников, а также принимает непосредственное участие в ее выполнении.
Комиссия перодически созывает общественные слушания и брифинги со свидетелями-экспертами по наиболее важным вопросам, связанным с ОБСЕ, а также публикует публичные отчеты о выполнении обязательств ОБСЕ в государствах-участниках, издает периодический дайджест с последней информацией о событиях в ОБСЕ и деятельности Комиссии.
Также на протяжении более трех десятилетий Хельсинкская комиссия США занимается вопросами соблюдения международных норм в области прав человека в бывших советских республиках.
Общественные слушания по Беларуси назначены на 21 сентября и будут посвящены ситуации в нашей стране, в том числе преследованиям по политическим мотивам.
В анонсе, размещенном комиссией, отмечается, что белорусские власти усиливают репрессии против сторонников демократии и свободы слова.
Среди тем слушаний Хельсинской комиссии США заявлены текущая ситуация в Беларуси, состояние СМИ, положение политзаключенных, международно-правовые последствия действий белорусских властей, ответные меры и варианты политики США.