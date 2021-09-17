Россельхознадзор не дает ввозить говядину из Беларуси 3 17.09.2021, 18:13

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Очередную партию мяса развернули на белорусско-российской границе.

Очередную партию мяса развернули на белорусско-российской границе в деревне Лобок сотрудники Россельхознадзора.

По версии российской стороны, у грузовика, перевозившего 1 тонну говядины в Невель, не было холодильного оборудования, а на мясе отсутствовала маркировка, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий государственными инспекторами Управления было установлено, что транспортировка партии говядины осуществлялась без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки (клейм), подтверждающих безопасность и происхождение мясосырья, а в транспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование, что недопустимо при перевозке и хранении продукции, требующей соблюдения температурного режима», — говорится в сообщении.

Служба напоминает, что ранее были введены временные ограничения на ввоз говядины на кости из Беларуси в связи с неопределенным статусом страны по губкообразной энцефалопатии.

Мясо возвращено в Беларусь, возбуждено дело об административном правонарушении.

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