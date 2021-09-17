Международные организации начали кампанию за освобождение белорусских политзаключенных 3 17.09.2021, 19:51

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В кампании участвуют 20 международных и белорусских организаций.

В первую годовщину начала беспрецедентного преследования сотрудников правозащитного центра «Весна» в Беларуси 20 международных и белорусских правозащитных организаций объявили о начале кампании с требованием освобождения семерых задержанных членов «Весны», одновременно привлекая внимание международного сообщества к тяжелому положению сотен других задержанных и заключенных в тюрьму исключительно за осуществление своего права на мирные собрания и свободу выражения мнения.

«Сегодня исполняется год с тех пор, как белорусские власти начали свою бессовестную охоту на ведьм в отношении «Весны», произвольно задержав Марфу Рабкову, координатора волонтеров этой правозащитной организации. В последующие месяцы ещё шесть членов «Весны» были брошены за решётку и необоснованно обвинены в уголовных преступлениях за выполнение своей законной правозащитной деятельности», – указали Amnesty International, Frontline Defenders, Human Rights Watch и другие организации.

Сегодня исполняется год с тех пор, как белорусские власти начали свою бессовестную охоту на ведьм в отношении «Весны», произвольно задержав Марфу Рабкову, координатора волонтеров этой правозащитной организации

Ниже приводится список задержанных и предъявленных им обвинений согласно Уголовному кодексу Беларуси:

Марфа Рабкова, координатор волонтерской сети «Весны», была задержана 17 сентября 2020 года и с тех пор находится в следственном изоляторе. Ей были предъявлены обвинения в «обучении или иной подготовке лиц для участия в массовых беспорядках», «разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенной группой лиц», а также в «участии в преступной организации». Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Андрей Чепюк, волонтёр «Весны» в Минске, был задержан 2 октября 2020 года по обвинению в «участии в массовых беспорядках» и «участии в преступной организации». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Леонид Судаленко, директор гомельского филиала «Весны», был задержан по дороге в офис 18 января 2021 года. Судаленко оказывал юридическую помощь десяткам жителей Гомельской области, которые были задержаны и обвинены в участии в послевыборных акциях протеста.

Татьяна Ласица, активистка «Весны» в Гомеле, была задержана 21 января 2021 года по обвинению в «организации или участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Ей грозит до трёх лет лишения свободы.

Другая волонтерка гомельского отделения «Весны», Мария Тарасенко, была задержана 18 января 2021 года. Её продержали под стражей три дня и освободили под подписку о невыезде из страны.

Всем троим членам гомельского отделения «Весны», Леониду Судаленко, Татьяне Ласице и Марии Тарасенко, предъявлены обвинения в «организации, финансировании, обучении или иной подготовке лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок» согласно ч. 1 и 2 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси. В случае признания виновными им грозит до трёх лет лишения свободы.

16 февраля 2021 года сотрудники белорусских правоохранительных органов провели обыски в отделениях «Весны» в Минске, Гомеле, Могилеве, Витебске, Бресте и других городах, а также в домах их сотрудников. В марте 2021 года Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении «Весны» согласно ст. 342 УК («организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок либо активное участие в таких действиях»).

Наконец, 14 июля 2021 года после рейдов на более чем десяток крупных организаций гражданского общества и правозащитных организаций, включая «Весну» были задержаны председатель «Весны» Алесь Беляцкий, член правления «Весны» Валентин Стефанович и вице-президент Международной федерации прав человека и юрист «Весны» Владимир Лабкович. Всем им были предъявлены обвинения согласно ст. 342 и ч. 2 ст. 243 УК («уклонение от уплаты налогов»), что предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.

Репрессии против «Весны» – лишь часть более масштабных репрессий в отношении гражданского общества в Беларуси. Только 22 июля 2021 года Минюст приказал закрыть 53 общественных организации. В настоящее время более 200 организаций гражданского общества уже закрыты или находятся в процессе закрытия.

«Правительство Александра Лукашенко открыто атакует мирных демонстрантов и тайно судит тех, кто их защищает. Его фиктивные «процессы» проводятся в закрытом от публики режиме, чтобы не показывать абсурдность обвинений и не допускать свидетелей. Правительство заставляет адвокатов, представляющих мирных демонстрантов, молчать, информации о текущих судебных процессах крайне мало. Но даже в этом случае мы можем быть уверены в одном: эти семь правозащитников невиновны по всем обвинениям, и мы требуем их немедленного и безоговорочного освобождения», – заявили организации.

Правительство Александра Лукашенко открыто атакует мирных демонстрантов и тайно судит тех, кто их защищает. Его фиктивные «процессы» проводятся в закрытом от публики режиме

Есть опасения, что ни один из сотрудников или волонтёров «Весны» не предстанет перед справедливым судом. К примеру, Владимиру Лабковичу не предоставляли доступ к адвокату в течение нескольких дней после задержания. Есть также опасения по поводу условий содержания заключённых под стражей, поскольку большинству правозащитников не разрешаются телефонные звонки или посещение членов семьи, а их переписка часто блокируется.

Совместная кампания международных правозащитных организаций #FreeViasna с требованием немедленного освобождения «семёрки» из «Весны» призывает власти Беларуси:

Полностью соблюдать свои международные обязательства в области прав человека как страны – участницы Международного пакта о гражданских и политических правах, уважать права на свободу ассоциации, мирных собраний и выражения мнения всех людей в Беларуси

Полностью уважать и защищать работу правозащитников и обеспечивать, чтобы каждый имел право жаловаться на политику и действия отдельных должностных лиц и государственных органов, а также предлагать и предоставлять профессионально квалифицированную юридическую помощь или другие соответствующие консультации и помощь в защите прав человека и основных свобод

В соответствии с этими обязательствами немедленно и безоговорочно освободить Марфу Рабкову, Андрея Чепюка, Татьяну Ласицу, Леонида Судаленко, Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича и Владимира Лабковича, снять обвинения с них, с Марии Тарасенко и других сотрудников и волонтёров «Весны» и обеспечить их право на средство правовой защиты от незаконного преследования

«Весна», основанная в 1996 году, является ведущей правозащитной группой в Беларуси. Она активно отслеживает и документирует нарушения прав человека, совершённые после спорных президентских выборов в августе 2020 года. На протяжении всего своего существования «Весна» сталкивалась с притеснениями и вмешательством со стороны белорусских властей. В 2003 году власти отменили регистрацию организации, и несмотря на многочисленные попытки перерегистрации «Весна» была вынуждена продолжать свою деятельность без официальной регистрации. В 2011 году председатель организации Алесь Беляцкий был приговорён к четырём с половиной годам лишения свободы по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отбыл почти три четверти своего срока, пока в 2014 году не был освобождён по амнистии.

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