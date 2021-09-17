Литва: Cо стороны Беларуси не пропущено более 2 500 нелегалов 17.09.2021, 22:31

Соседи Беларуси пресекают гибридные атаки со стороны режима Лукашенко.

Литва и Польша будут содействовать скорейшему изменению миграционной политики Евросоюза, заявила литовский министр внутренних дел Агне Билотайте на встрече с польским коллегой Мариушем Каминьским и его заместителем Бартошем Гродецким.

«Европейский союз должен немедленно изменить свою миграционную политику. Наши противники используют одни и те же инструменты против обоих государств, и мы всегда должны быть готовы отразить эту атаку», — цитирует Билотайте пресс-служба МВД Литвы.

По ее словам, необходимы быстрые решения, чтобы предоставить членам ЕС средства для борьбы с нелегальной миграцией и гибридными атаками. Законодательство ЕС должно принимать быстрые меры для защиты как национальной безопасности, так и безопасности ЕС.

В сообщении отмечается, что ситуация на литовско-белорусской границе стабилизировалась, возвращено более 2.500 нелегалов, и эта политика себя оправдала, однако «давление со стороны Беларуси не ослабевает», Литве, Польше и другим странам ЕС приходится бороться не только с организованным притоком мигрантов, но и с «лавиной дезинформации». И в этой сфере необходим коллективный ответ, считают в Вильнюсе.

По мнению польского министра Каминьского, белорусский режим ищет новые пути нелегальной миграции и не собирается отступать. Необходимо сделать все возможное, чтобы защитить не только внешние границы Польши и Литвы, но и ЕС. Польша поддержит Литву в поиске финансов для установки физического барьера, сказал Каминьски.

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