Эксперт: Уверен, что Путин все-таки заболел коронавирусом 18.09.2021, 8:04

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Что стоит за экстренной самоизоляцией?

Неделю назад Владимир Путин и Сергей Шойгу направились в тайгу, чтобы нашаманить там себе хороший результат на выборах, а также перед встречей с Лукашенко, пишет обозреватель «Новой газеты», эксперт по международным вопросам Иван Яковина.

Не знаю, что они там делают или не делают, какие они там силы тьмы разбудили, но так совпало, что прямо там, в Сибири, практически в то же самое время трагически погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев, которого все называли преемником Путина. Кроме того, в те же дни заболел коронавирусом один из главных российских телепропагандистов Дмитрий Киселев. Сейчас по неофициальным данным его пытаются откачать где-то в Германии, чуть ли не в той больнице, где в свое время поставили на ноги Алексея Навального. Ну и самое главное — после этих сибирских шаманских ритуалов жертвоприношений с Шойгу заболел коронавирусом сам российский президент Владимир Путин.

Согласно официальной версии, тут я сразу оговорюсь, он абсолютно здоров — просто ушел на самоизоляцию. А потом объявил, что в его ближайшем окружении внезапно заболели коронавирусом десятки людей. Я ни на секунду не поверю, что в окружении Путина забелели десятки людей, а он — старый — не заболел. Ну и кроме того, я ни за что не поверю, что он ушел на самоизоляцию, чтобы других не заразить. Да плевать он хотел на всех этих других. Если бы понадобилось — он бы всем велел надеть противогазы, но ни на какую самоизоляцию он бы не сел. Он бы всех других посадил. Особенно прямо перед выборами, во время которых будет избираться состав парламента, который будет назначать самого Путина президентов в 2024 году.

И уж тем более не стал бы отменять встречу со своим китайским начальником Си Цзиньпином на саммите ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) в Душанбе только из-за подозрения на то, что он, возможно, заразился коронавирусом. Взял бы и слетал, раз он здоровый. Но нет, остался. То есть, я уверен, что Путин все-таки коронавирусом заразился.

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