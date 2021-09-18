Талибы рассказали о сроках формирования кабинета министров 18.09.2021, 8:31

В его составе могут быть изменения.

На окончательное формирование кабинета министров "Талибана" нужны "несколько дней или месяцев", в составе возможны изменения, заявил в интервью японскому телеканалу NHK представитель движения Сухейль Шахин.

"Окончательное формирование кабинета министров займет несколько дней или месяцев. В его составе возможны изменения", - сказал представитель движения.

По его словам, церемония инаугурации нового правительства планировалась, но затем была отменена.

"Мы планировали ее, но были мнения, что необходимо назначение всех министров, и проведение церемонии решили отложить. Мы передали странам, которым были разосланы приглашения, что церемония отменена", - отметил Шахин.

Представитель движения заявил также, что талибы "готовы к созданию новой фазы двусторонних отношений с США".

О возможности выезда из страны афганцев, работавших в японских учреждениях, Шахин заявил, что "каждый, у кого есть действующий паспорт и виза, может выехать из страны".

В начале августа "Талибан" активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт.

Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

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