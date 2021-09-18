Экс-глава Нацбанка Беларуси: Будет расширен круг банков, которые попадут под ограничения 6 18.09.2021, 8:43

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Деньги вкладчиков могут быть заморожены.

Западные банки закрыли счета в валюте Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка Что это означает для самих банков? О каких последствиях для финансов и экономики может идти речь?

Сайт Charter97.org попросил экс-главу Нацбанка Беларуси Станислава Богданкевича ответить на эти вопросы:

– Банки не смогут проводить расчеты для своих клиентов, потому что к ним применены санкции. Наши банки не смогут проводить какую-то оплату, например, за продукцию завода. Можно сказать, что останавливается движение товаров, производство сырья, материалов и комплектующих.

Покупатель продукции может искать другой банк, но, так или иначе, это затруднит расчеты. Конечно, если такие санкции были бы применены ко всей банковской системе, то это остановило бы полностью оплаты за поставку комплектующих, сырья, материалов, услуг и так далее.

– Европейские партнеры очень часто не отгружают товар, пока не увидят денег. Могут ли эти ограничения создать проблемы для предприятий и притормозить белорусскую экономику?

– Безусловно, санкции и применены, чтобы создать трудности для экономики с надеждой, что это повлияет на нашу власть и заставит ее изменить свою диктаторскую политику.

Я всегда подчеркиваю, что санкции затруднят развитие экономики, но полностью ее не останавливают.

Когда банки находятся под санкциями, то за нашу продукцию покупатель тоже не может платить. Это если мы говорим о поставках в цивилизованный мир.

– Как вы считаете, могут ли эти ограничения применить и в отношении других белорусских банков?

– Я считаю, что санкции, которые принимает международная цивилизованная общественность, должны привести к результатам – к отставке диктатора с незаконно занимаемой им должности президента. Если санкции к этому не приведут, то они будут увеличиваться, расширится круг банков, которые попадут под эти ограничения. Сегодня уже идут разговоры о том, что готовится пятый пакет санкции против властей Беларуси.

Но я думаю, что здесь нужны какие-то меры, чтобы санкции были направлены не только против Беларуси, но и против России, которая стоит за спиной нашего диктаторского режима. Нужно перекрыть любую возможность дышать белорусской экономике. Самый лучший выход сменить репрессивный режим на цивилизованный – всеобщая забастовка на территории Беларуси.

Внешние санкции могут только помогать, но не более того. Рабочий класс должен созреть для того, чтобы улучшить уровень жизни, свои собственные права и свободу. Для этого нужно пойти на некоторые личные жертвы – временно отказаться от работы, своей зарплаты. Тогда будет результат.

– Стало известно, что белорусы забрали из банков больше 50% валютных вкладов. Как вы думаете, с чем это связано?

– Видимо, главный фактор – это недоверие к власти. Белорусские вкладчики понимают, что эта власть может принять любые меры, например, временно остановить выдачу денег или не выдавать вкладчикам доллары, а белорусские рубли.

Это недоверие к власти в целом, а, например, не только к Нацбанку. У нас ведь банки несамостоятельны, они подчинены власти. Люди понимают, что их собственность может быть заморожена или изъята.

Есть еще и другая причина – идет расслоение в обществе. У части людей снижается уровень жизни, снижается зарплата, низкие пенсии, поэтому они вынуждены забирать свои вклады, чтобы жить, одевать детей в школу, существовать какое-то время. Это не касается больших вкладов, но касается небольших, которые есть у широких масс трудящихся. Кто-то потерял работу, кого-то выгнали, поэтому они снимают свои сбережения.

– Как снятие вкладов сказывается на банках и экономике в целом?

– Вклады – это кредитный ресурс. Чтобы дать экономике, предприятиям, гражданам какой-то кредит, надо иметь депозиты или другой ресурс. Я положу деньги, а потом банк выдаст их вам с помощью кредита, скажем, на строительство жилого дома в деревне.

Банки не выдают деньги из воздуха, они выступают посредником между вкладчиком и получателем кредита. У бюджета, предприятий и так далее есть временно свободные деньги, которые являются ресурсом для кредитования экономики. Если есть депозиты – есть кредиты. Когда нет депозитов, включается печатный станок, что приводит к инфляции и обесцениванию белорусского рубля.

В экономике все взаимосвязано. Какое-то время Лукашенко этого не понимал, поэтому все время давал кредиты убыточным колхозам и предприятиям, что приводило к гигантской инфляции.

В нормальной экономике вклады являются главным ресурсом для кредитования экономики, бизнеса, жилищного строительство и так далее.

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