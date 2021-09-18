США, Британия и Австралия организовали союз против Китая: что известно? 18.09.2021, 8:59

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Аналитики называют новый пакт одним из сильнейших за последние десятилетия.

15 сентября правительства США, Британии и Австралии объявили о подписании договора о безопасности, который может иметь историческую значимость. Согласно ему, страны образовали военный альянс под названием Aukus, посвященный усилению партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Аналитики уже называют новый пакт одним из сильнейших за последние десятилетия, а то и величайшим со времен Второй мировой войны.

Первоначальная цель Aukus — создание нового класса атомных подводных лодок, не обойдется и без передачи айти-технологий. Но также страны ставят для себя цель сотрудничать в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, так как там участники союза видят для себя новую угрозу — рост влияния Китая, поясняет Guardian.

Новость о создании Aukus была объявлена на совместной виртуальной пресс-конференции президента США Джо Байдена, британского премьера Бориса Джонсона и его австралийского коллеги Скотта Моррисона. Лидеры стран во время своих речей не упоминали Китай напрямую, но неоднократно высказывались о проблемах безопасности в Тихоокеанском регионе, которые якобы «значительно возросли». В мире это поняли как ответ на повышенную активность Китая в Южно-Китайском море и агрессию страны в отношении Тайваня — например, на прошлой неделе Китай провел в районе Тайваня штурмовые учения.

Ранее отношения между Китаем и участниками Aukus и так не были хорошими, поэтому новости об альянсе получили быстрый и однозначный ответ из Пекина. Представитель китайского министерства иностранных дел заявил, что три страны находятся в плену «менталитета холодной войны, игры с нулевой суммой и ограниченных политических идей». Государственное китайское издание Global Times вообще пошло на угрозы: «Австралийская армия, скорее всего, станет первой партией западных солдат, которые тщетно отдадут свою жизнь в Южно-Китайском море.

Согласно пакту, Австралия откажется от договора с Францией на постройку 12 электрических подлодок, и вместо этого воспользуется соответствующей американской технологией. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал этот шаг «настоящим ударом в спину». А вот что написал в твиттере французский посол в США Филипп Этьен всего через несколько часов после объявления альянса: «Интересно, что ровно 250 лет назад французский флот победил британский в битве в Чесапикском заливе, что проложило дорогу к победе при Йорктауне и независимости США».

Создание Aukus означает, что теперь Китаю придется иметь дело с новым сильным оборонительным альянсом в Индо-Тихоокеанском регионе, союзом, который приветствовали большие страны того региона — например, Япония. Также появление альянса показывает, что США считает своим ключевым военным партнером не ЕС, а Британию.

Также это еще одна возможность для Байдена расширить свое влияние на Азию.

24 сентября он будет принимать первый очный саммит четырехстороннего диалога по безопасности (англ. Quad) — блока, в который входят Япония, США, Австралия и Индия.

Остается еще один вопрос: не означает ли сотрудничество Австралии и США в сфере ядерной энергетики нарушение пакта о нераспространении ядерного оружия? Известно, что МАГАТЭ собирается расследовать ситуацию, но шесть стран уже пользуются технологией ядерных подлодок. Среди них США, Россия, Китай, Британия, Франция и Индия.

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