В Кабуле прогремели два взрыва 18.09.2021, 10:27

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Есть пострадавшие.

Два взрыва прогремели в столице Афганистана городе Кабул, в результате одного из них есть пострадавшие, заявил РИА "Новости" источник в силах безопасности в Кабуле.

По словам источника, первый взрыв произошел в районе Даште-Барчи, есть пострадавшие. Второй взрыв прогремел в области Ирфани Харрготи 13 района, о пострадавших пока не сообщалось.

В начале августа "Талибан" активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.

Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

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