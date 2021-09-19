Выборы в России: в Чувашии председатель комиссии съел документ о досрочном голосовании 15 19.09.2021, 14:49

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На фальсификациях председателя поймал наблюдатель от КПРФ.

Кандидат в Госдуму от КПРФ Александр Андреев сообщил о фальсифакациях на избирательном участке №1713 в Чебоксарском районе республики, передает «Idel.Реалии».

По его информации, члены комиссии, которые отправились на выезд на надомное голосование, ходят по дворам и собирают голоса у случайных прохожих.

— Я прибыл на участок и запросил копию акта о надомном голосовании. Согласно акту, Заявления на голосование вне участка подали 20 человек. Тогда попросил найти и показать мне эти заявления, копию акта оставил у председателя комиссии и вышел на улицу поговорить по телефону. Возвращаюсь и вижу, что председатель делает странные действия с принтером, печатает какие-то ксерокопии. Я его прервал и попросил вернуть мне мою копию акта. На новой ксерокопии не было написано количество заявлений, то есть председатель пытался выдать мне подделку, притом фальсификация проходила при мне. В это время прошу вернуть мне изначальный документ, председатель же отрывает кусок документа и сначала пытается спрятать его в карман, а затем вовсе начинает его жевать, прям под нашей камеры и в присутствии других членов комиссии, — сообщил "Idel.Реалии" Александр Андреев.

По данному факту секретарь чувашского отделения КПРФ написал заявление в правоохранительные органы.

"Мы будем добиваться заведения уголовного дела на председателя комиссии за фальсификацию документов", — добавил к комментарию Андреев.

В участковой избирательной комиссии в беседе с корреспондентом "Idel.Реалии" сообщили, что решение по жалобе кандидата в Госдуму от КПРФ не приняли.

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