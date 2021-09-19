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На Канарских островах началось извержение вулкана: видео

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  • 19.09.2021, 17:44
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На Канарских островах началось извержение вулкана: видео

В крупнейшем городе острова проживают около 21 тысячи человек.

Извержение вулкана началось на острове Пальма (Канарские острова, Испания), сообщает местное агентство EFE (перевод — «РИА Новости»).

Ранее Национальный географический институт Испании зафиксировал рост сейсмической активности на острове Пальма, власти начали эвакуацию людей с ограниченной подвижностью.

"Начинается извержение на Кумбре-Вьехе на Пальме", - пишет агентство на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что более 20 тысяч землетрясений зафиксировал за неделю Институт вулканологии Канар в районе вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма.

В крупнейшем городе Лос-Льяносе-де-Аридане проживают порядка 21 тыс человек. При этом остров объявлен ЮНЕСКО мировым заповедником биосферы. Он активно посещается туристами.

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