В Испании и Франции электросамокаты будут «присматривать» за городами 1 19.09.2021, 21:29

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Для этого самокаты оборудуют умными камерами.

Прокатные электросамокаты TIER будут «присматривать» за состоянием городов в Испании и во Франции. Для этого самокаты оборудуют «умными» камерами, пишет «Евро пульс».

Во время поездки камеры будут сканировать улицы городов. Если система заметит какую-то проблему (например, со здания отвалилась штукатурка или сломался дорожный знак), то она автоматически зафиксирует ее и отправит информацию в мэрию.

Существующие муниципальные платформы мониторинга сканируют города один или два раза в год, в то время как самокаты с компьютерным зрением могут предоставлять дополнительные данные ежедневно.

Электросамокаты – не первое устройство, которое будет помогать муниципалитетам обеспечивать безопасность. В испанской Гандии начнут использовать дроны, чтобы спасать утопающих. Дроны будут также следить за состоянием пляжей и считать количество отдыхающих.

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