В двух крупных городах Беларуси зреет недовольство среди «тунеядцев» 3 2.09.2021, 7:47

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фото: nn.by

Власти засекретили статистику по занятости, но что-то пошло не так.

«Правительство» уже несколько лет определяет список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Предыдущие годы его публиковали в открытом доступе, с ним мог ознакомиться любой желающий, а такой список на 2021-й «забыли» обнародовать. Отдельное упоминание проблемных территорий можно встретить в региональной прессы, реже — на сайтах исполкомов. Как выяснилось, в числе проблемных по занятости оказались два крупных города — Барановичи и Жодино. При этом Бобруйск, который предыдущие два года был в числе отстающих по занятости, в нынешнем, по всей видимости, не попал в антирейтинг.

Сайт zerkalo.io выяснил, какие территории попали в аутсайдеры по ситуации на рынке труда.

Какие районы и города попали в аутсайдеры по занятости

На 2021 год правительство определило 22 региона с напряженной ситуацией на рынке труда, сообщал ранее телеканал «Беларусь-4». Из них 6 — Брестской области (Жабинковский, Ивацевичский, Лунинецкий, Ляховичский, Столинский района и Барановичи).

Попадание в антирейтинг Баранович поясняют неблагоприятной эпидситуацией в 2020 году и неполной занятости из-за этого.

«Ввиду того что была коронавирусная инфекция, для сохранения трудовых коллективов в городе применялась неполная занятость на частных предприятиях. Но это в первую очередь для того, чтобы сохранить трудовые коллективы, сохранить высококвалифицированных специалистов. Чтобы на рынок труда не вышло одномоментно большое количество безработных», — рассказывала начальник управления по труду, занятости и соцзащите Барановичского горисполкома Татьяна Вашко.

Проблемы занятости в Брестской области чиновники обсуждали еще в апреле на круглом столе в Барановичах. «Отток специалистов, уменьшение населения трудоспособного возраста серьезно влияет на уровень занятости и создает ту самую напряженность на рынке труда, — писала тогда барановичская газета „Наш край“. — А работа в режиме неполной занятости, простои, вынужденные отпуска сыграли в минувшем году свою негативную роль в данной ситуации. Барановичи подвели 558-й авиационный ремонтный завод, мебельная фабрика „Лагуна“, станкостроительный завод „АТЛАНТ“, „Торгмаш“, автоагрегатный завод, отделение железной дороги и БПХО».

Издание отмечает, что самым тяжелым для большинства перечисленных предприятий выдался прошлогодний май. «Доля работников, которые вынуждены были трудиться в режиме неполного времени, составила почти 90% и пришлась именно на эти предприятия», — писала газета. Издание приводило данные зампредседателя Барановичского горисполкома Вадима Щербакова, что в прошлом году городская экономика потеряла более 20% работников пенсионного возраста, которые уволились из-за страха перед коронавирусом.

В Мстиславский район — единственный, который значится в перечне территорий с напряженной ситуацией на рынке труда в Могилевской области. В Минской — 5 таких районов — Березинский, Вилейский, Крупский, Молодечненский, Мядельский, а также город Жодино (все они были среди аутсайдеров по ситуации на рынке труда и в 2020 году, кроме Жодино).

«У нас ежегодно выходит на пенсию 13−14 тысяч человек. В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией большое количество людей приняли решение выйти на пенсию и больше не работать», — объясняла ранее председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Минского облисполкома Тамара Красовская, которая ранее была депутатом в парламенте и принимала активное участие в разработке тунеядского декрета.

Что касается Жодино, то заслуживают планы чиновников, как исправить ситуацию с занятостью. Они озвучили достаточно общие моменты без конкретики. Среди планов — создание благоприятных условий ведения бизнеса для субъектов хозяйствования всех форм собственности и развитию добросовестной конкуренции между ними, а также проведение работ по популяризации предпринимательской деятельности в молодежной среде.

В Витебской области среди проблемных по занятости районов оказались Россонский, Городокский. Данные по Гродненской и Гомельской областям не удалось найти.

Как определяют список аутсайдеров по занятости

Уже несколько лет в Беларуси определяют районы и города с напряженной ситуацией на рынке труда. Правительство определяет этот список в конце текущего года на следующий. Соответствующее постановление в предыдущие годы публиковали на национальном правовом интернет-портале. На этот, 2021-й перечень не разместили в открытом доступе.

Ранее в Минтруда поясняли, что для оценки ситуации на рынке труда районы оцениваются по многим критериям. Учитывается и уровень зарегистрированной безработицы, и число безработных, которые ищут работу больше 12 месяцев, и доля работников организаций, которые работали в режиме вынужденной неполной занятости, в среднемесячной численности работников. Определяющими моментами является и отношение численности безработных к количеству вакансий в районе, и отношение числа принятых работников к числу уволенных.

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