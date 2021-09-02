закрыть
2 сентября 2021, четверг, 9:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В двух крупных городах Беларуси зреет недовольство среди «тунеядцев»

3
  • 2.09.2021, 7:47
  • 11,976
В двух крупных городах Беларуси зреет недовольство среди «тунеядцев»
фото: nn.by

Власти засекретили статистику по занятости, но что-то пошло не так.

«Правительство» уже несколько лет определяет список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Предыдущие годы его публиковали в открытом доступе, с ним мог ознакомиться любой желающий, а такой список на 2021-й «забыли» обнародовать. Отдельное упоминание проблемных территорий можно встретить в региональной прессы, реже — на сайтах исполкомов. Как выяснилось, в числе проблемных по занятости оказались два крупных города — Барановичи и Жодино. При этом Бобруйск, который предыдущие два года был в числе отстающих по занятости, в нынешнем, по всей видимости, не попал в антирейтинг.

Сайт zerkalo.io выяснил, какие территории попали в аутсайдеры по ситуации на рынке труда.

Какие районы и города попали в аутсайдеры по занятости

На 2021 год правительство определило 22 региона с напряженной ситуацией на рынке труда, сообщал ранее телеканал «Беларусь-4». Из них 6 — Брестской области (Жабинковский, Ивацевичский, Лунинецкий, Ляховичский, Столинский района и Барановичи).

Попадание в антирейтинг Баранович поясняют неблагоприятной эпидситуацией в 2020 году и неполной занятости из-за этого.

«Ввиду того что была коронавирусная инфекция, для сохранения трудовых коллективов в городе применялась неполная занятость на частных предприятиях. Но это в первую очередь для того, чтобы сохранить трудовые коллективы, сохранить высококвалифицированных специалистов. Чтобы на рынок труда не вышло одномоментно большое количество безработных», — рассказывала начальник управления по труду, занятости и соцзащите Барановичского горисполкома Татьяна Вашко.

Проблемы занятости в Брестской области чиновники обсуждали еще в апреле на круглом столе в Барановичах. «Отток специалистов, уменьшение населения трудоспособного возраста серьезно влияет на уровень занятости и создает ту самую напряженность на рынке труда, — писала тогда барановичская газета „Наш край“. — А работа в режиме неполной занятости, простои, вынужденные отпуска сыграли в минувшем году свою негативную роль в данной ситуации. Барановичи подвели 558-й авиационный ремонтный завод, мебельная фабрика „Лагуна“, станкостроительный завод „АТЛАНТ“, „Торгмаш“, автоагрегатный завод, отделение железной дороги и БПХО».

Издание отмечает, что самым тяжелым для большинства перечисленных предприятий выдался прошлогодний май. «Доля работников, которые вынуждены были трудиться в режиме неполного времени, составила почти 90% и пришлась именно на эти предприятия», — писала газета. Издание приводило данные зампредседателя Барановичского горисполкома Вадима Щербакова, что в прошлом году городская экономика потеряла более 20% работников пенсионного возраста, которые уволились из-за страха перед коронавирусом.

В Мстиславский район — единственный, который значится в перечне территорий с напряженной ситуацией на рынке труда в Могилевской области. В Минской — 5 таких районов — Березинский, Вилейский, Крупский, Молодечненский, Мядельский, а также город Жодино (все они были среди аутсайдеров по ситуации на рынке труда и в 2020 году, кроме Жодино).

«У нас ежегодно выходит на пенсию 13−14 тысяч человек. В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией большое количество людей приняли решение выйти на пенсию и больше не работать», — объясняла ранее председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Минского облисполкома Тамара Красовская, которая ранее была депутатом в парламенте и принимала активное участие в разработке тунеядского декрета.

Что касается Жодино, то заслуживают планы чиновников, как исправить ситуацию с занятостью. Они озвучили достаточно общие моменты без конкретики. Среди планов — создание благоприятных условий ведения бизнеса для субъектов хозяйствования всех форм собственности и развитию добросовестной конкуренции между ними, а также проведение работ по популяризации предпринимательской деятельности в молодежной среде.

В Витебской области среди проблемных по занятости районов оказались Россонский, Городокский. Данные по Гродненской и Гомельской областям не удалось найти.

Как определяют список аутсайдеров по занятости

Уже несколько лет в Беларуси определяют районы и города с напряженной ситуацией на рынке труда. Правительство определяет этот список в конце текущего года на следующий. Соответствующее постановление в предыдущие годы публиковали на национальном правовом интернет-портале. На этот, 2021-й перечень не разместили в открытом доступе.

Ранее в Минтруда поясняли, что для оценки ситуации на рынке труда районы оцениваются по многим критериям. Учитывается и уровень зарегистрированной безработицы, и число безработных, которые ищут работу больше 12 месяцев, и доля работников организаций, которые работали в режиме вынужденной неполной занятости, в среднемесячной численности работников. Определяющими моментами является и отношение численности безработных к количеству вакансий в районе, и отношение числа принятых работников к числу уволенных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»