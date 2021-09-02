Политолог: Лукашенко постоянно балансирует на грани роковых ошибок 2.09.2021, 8:48

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Андрей Суздальцев

Диктатору стоит изучить опыт экстренной эвакуации из Кабула.

Российский политолог Андрей Суздальцев прокомментировал изданию «Новые известия» ситуацию в Беларуси.

По словам Андрея Суздальцева, реальное подполье в Беларуси существует:

— Ничего нельзя сделать против протестного потенциала Минска, который никуда не делся. В этом плане придется признать, что главным триггером мгновенной мобилизации Сопротивления может оказаться сам Лукашенко, который постоянно балансирует на грани буквально роковых ошибок.

Необходимо учесть, что, когда только качнется власть, когда появится информация о проблемах в резиденции президента, намеках на переворот, на улицы Минска мгновенно выйдет миллион человек и с ним не справится даже армия. Что будет следом, уже понятно – пробки из дорогих автомобилей на выездах из страны и повторение в минском аэропорту эвакуации из Кабула. И никто ведь не поможет, - считает эксперт.

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