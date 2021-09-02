Жители Сальвадора вышли на протесты против биткоина 1 2.09.2021, 10:11

Фото: Jose Cabezas / Reuters

Протестующие заявили, что внедрение криптовалюты может поспособствовать коррупции.

В конце августа в столице Сальвадора, городе Сан-Сальвадор, вспыхнули протесты — сотни недовольных граждан вышли на улицы, чтобы оспорить признание биткоина национальной валютой. Латиноамериканцы ополчились на правительство Сальвадора из-за страха, что внедрение криптовалюты поспособствует коррупции, пишет lenta.ru.

«Мы знаем, что эта "монета" сильно колеблется. Ее курс меняется каждую секунду, и мы не можем его контролировать», — поделился протестующий представитель профсоюза работников Верховного суда. По сообщениям местных СМИ, противостояние биткоину совпало с более широкой мобилизацией пенсионеров, требующих увеличения выплат. Теперь эта категория граждан боится, что придется получать пенсию и в «нестабильной» криптовалюте.

Эксперты предполагают, что протестные настроения в Сальвадоре в том числе вызваны страхом перед неизвестностью. Как показал опрос научного издания Disruptiva, 30 процентов населения страны понятия не имеют, что такое биткоин, а более половины респондентов назвали решение правительства «совершенно неправильным».

Сейчас в Сальвадоре официальным платежным средством является доллар США, но с 7 сентября статус легального финансового инструмента получит и биткоин — соответствующий закон был принят в Конгрессом в начале июня. По словам президента Найиба Букеле, эта мера поможет создать в стране рабочие места и сделает финансовые вложения доступнее для многих граждан.

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