Гостиницы и рестораны Беларуси оказались в тяжелой ситуации 1 2.09.2021, 11:21

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Отрасль остается довольно уязвимой к негативной конъюнктуре.

Финансовые результаты флагманов HoReCa говорят о растянутом процессе выхода на прибыль. Отрасль остается довольно уязвимой к негативной конъюнктуре, пишет сайт banki24.by.

Обычно аббревиатура HoReCa расшифровывается как Hotel, Restaurant, Catering/Café. Из расшифровки понятно, что в отрасль входят компании, которые оказывают услуги по временному проживанию и питанию вне дома (гостиницы и рестораны etc).

Финансы и состояние расчетов флагманских предприятий в Беларуси дают с задержкой к производственным результатам. Поэтому наиболее актуальные данные на сегодня относятся к итогам полугодия.

Выручка флагманов HoReCa за 6 месяцев выросла по сравнению с 2020 годом на 39,4% до 702,4 млн BYN. Показать такой рост выручки было нетрудно из-за двух вещей.

Во-первых, в 2020-м выручка упала на 21,8% за полугодие. Во-вторых, в 2021 году ускорилась инфляция, что способствует увеличению показателей в номинале. Сравните: в январе—июне 2020-го потребительские цены выросли на 4,9% к 2019-му, а за сопоставимый период в 2021-м — на 8,8% к 2020-му.

Себестоимость продукции в HoReCa тоже выросла существенно — на 35,6% к прошлому году. На фоне этого прибыль от реализации продукции составила всего 2,4 млн BYN. Впрочем, это лучше, чем ничего: по итогам 1 квартала отрасль еще была в минусе от продаж.

Из-за небольшой прибыли средняя рентабельность продаж по флагманским гостиницам и ресторанам составила 0,3%. В 2020 году рентабельность находилась в отрицательной области — минус 1,9%. Как видите, некоторое улучшение все-таки прощупывается.

Вместе с тем, за половину 2021 года около 42,6% флагманов отрасли относилось к нерентабельным. Это значит, что крупные и средние компании несли убытки от реализации продукции/оказания услуг.

Еще около 40,2% флагманов HoReCa показали рентабельность продаж в пределах 0–5%. Как правило, при подготовке аналитики подобные бизнесы относят в категорию низкорентабельных.

Только 0,8% флагманских компаний отрасли отразили в отчетах рентабельность свыше 20%. В целом по реальному сектору РБ таких предприятий насчитали порядка 8,5%.

Суммарные долги флагманов HoReCa на 1 июля 2021 года составили 1,257 млрд BYN. Чистый долг отрасли (за вычетом дебиторки) на ту же дату достиг 1,139 млрд BYN. То есть, если бы все дебиторы разом погасили свою задолженность перед отраслью, в HoReCa все равно остались бы должны остальной экономике более 1 млрд BYN в эквиваленте.

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