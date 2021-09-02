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ЕС начал работу над пятым пакетом санкций против режима Лукашенко

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  • 2.09.2021, 12:28
  • 4,884
ЕС начал работу над пятым пакетом санкций против режима Лукашенко

Официальное заявление в Европарламенте сделал представитель Европейской службы внешних связей.

Страны ЕС начали работать над пятым пакетом санкций против режима Лукашенко.

Об этом рассказал в Европарламенте представитель Европейской службы внешних связей.

Информацию передал в Twitter брюссельский редактор «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

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