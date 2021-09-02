ЕС начал работу над пятым пакетом санкций против режима Лукашенко

ЕС начал работу над пятым пакетом санкций против режима Лукашенко2
- 2.09.2021, 12:28
- 4,884
Официальное заявление в Европарламенте сделал представитель Европейской службы внешних связей.
Страны ЕС начали работать над пятым пакетом санкций против режима Лукашенко.
Об этом рассказал в Европарламенте представитель Европейской службы внешних связей.
Информацию передал в Twitter брюссельский редактор «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
EEAS official confirms in the European Parliament that the work together with EU member states on a fifth package of sanctions on #Belarus have started— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 2, 2021