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Польша вводит чрезвычайное положение у белорусской границы

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  • 2.09.2021, 15:56
  • 6,586
Польша вводит чрезвычайное положение у белорусской границы
фото: charter.org

Президент Анджей Дуда принял предложение правительства.

Президент Польши Анджей Дуда подписал решение о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью. С таким предложением к нему обратилось польское правительство. Теперь за решение должен проголосовать Сейм.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что предлагает ввести чрезвычайное положение на срок 30 дней в приграничной полосе — то есть на части Подляского воеводства и части Люблинского воеводства.

По словам Матеуша Моравецкого, на этой территории "будет исключен определенный список деятельности, благодаря чему мы сможем обеспечить качество охраны нашей границы и пресекать агрессивную деятельность и провокации, которые ведет режим Лукашенко".

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский в свою очередь пояснил, что режим ЧП затронет 115 населенных пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводствах. По его словам, ограничения "в минимальной степени" коснутся местных жителей. При этом здесь запретят проведение экскурсий, манифестаций и других массовых мероприятий. Он добавил, что режим ЧП в стране введут впервые с 1990 года.

В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

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