Комиссар-ябатька пообещал Таракану реконструкцию Партизанской крынички в Гомеле, но что-то пошло не так 11 21.09.2021, 12:26

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фото: ФЛАГШТОК

Гомельские чиновники начали готовиться к «большой стройке» еще осенью 2020 года.

На «всебелорусском собрании» военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов заявил Лукашенко, что под Гомелем будет реконструирован монументальный комплекс «Партизанская крыничка». Это обещание он связал с необходимостью «патриотического становления граждан в сферах образования, государственной молодежной политики и национальной безопасности в Беларуси». Реконструкцию планировалось приурочить к годовщине — 80-летию создания партизанского отряда «Большевик», который впервые там обосновался 17 августа 1941 года, сообщает «Флагшток».

На самом деле, это не было экспромтом военрука, гомельские чиновники начали готовиться к большой стройке у «Крынички» еще осенью 2020 года. А на протяжении всего лета, когда около монумента шла работа, сюда массово свозились школьники и студенты для оказания помощи строителям. «Флагшток» решил посмотреть, почему монумент не открыли к обещанной годовщине.

«Партизанская Крыничка» до начала строительных работ (фото: google.maps)

Первый монумент возник в лесу в трех километрах южнее Чёнок в 1983 году на месте первой стоянки партизанского отряда «Большевик», который боролся с нацистами во время оккупации Гомельщины. Монумент представляет собой группу стилизованных землянок вокруг условного кострища и стелы на лесной поляне. Около памятника проводились встречи партизан, подпольщиков и фронтовиков, гомельчане приезжали сюда на экскурсии и пикники. Сама «крыница», давшая название отряду и монументу, в настоящее время почти не дает воды из-за истощения водоносного горизонта.

Проект реконструкции монумента разработал проектный институт «Гомельгражданпроект».

По идее проектировщиков Гомельгражданпроекта, старый монумент должен пройти через «косметический» ремонт, а вокруг должно быть выполнено масштабное благоустройство, включающее поля бетонной плитки, новый открытый амфитеатр, «партизанский лагерь» и административное здание. Также в проекте появилась новая дорога через лес к черниговской трассе.

Изменился стилизованный костер между «землянками» — теперь он в виде массивных треугольников.

От первоначальной идеи партизанского лагеря на лесной поляне проектировщики отказались — теперь вокруг монумента вместо газона появилось поле бетонной плитки.

На заднем плане монументальная землянка после отделки. Православный крест был установлен ранее вне первоначальной идеи монумента. Все ли партизаны отряд «Большевик» были православными, история умалчивает.

Землянка-новостройка «партизанского лагеря» по соседству. Деревянная отделка не должна вводить в заблуждение — по проекту для землянок и окопов строители применили монолитный железобетон.

Административное здание комплекса. По одной из версий, благодаря водопроводу в комплексе можно будет восстановить пересохшую «крыничку» (но пока это не точно).

Для оформления комплекса создатели выбрали русский язык, беларуская мова полностью проигнорирована. Объемные буквы с ржавчиной — смелое решение архитектора или недоработка?

Кубометры плитки еще ждут укладки.

Для этого проекта из-за близости нефтепровода пришлось прорубить новую дорогу, параллельную старой. Судя по чертежам, она будет грунтовой

Сколько это стоит?

Про стоимость проекта реконструкции государственные СМИ не сообщали. Известно, что для сбора средств на постройку мемориального комплекса проводился областной субботник, численность участников которого оценивалась государственными СМИ в 300 000 человек. На электронных площадках по проведению закупок публиковалось лишь два тендера: на предпроектную документацию 86 523 рублей (34 600 $) и поставку пиломатериалов для отделочных работ в землянках и окопах на 50 017 рублей (20 000 $). Таким образом, узнать о расходовании средств, собранных на народном субботнике, не представляется возможным.

Весной 2020 года был открыт более масштабный мемориальный комплекс «Ола» в Светлогорском районе, его стоимость также не называлась. Ежегодное возведение крупных монументальных комплексов в Гомельской области, посвященных событиям Великой отечественной войны, стало обязанностью и идеологической опорой для местных чиновников.

Почему же комплекс не был сдан непосредственно к юбилею? Похоже, обещание военрука перед Лукашенко не было выполнено по объективным причинам: очень тяжело властям вести сразу несколько «показательных» строек.

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