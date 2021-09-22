Турция с трибуны Генассамблеи ООН обвинила Россию в оккупации Крыма

Турция с трибуны Генассамблеи ООН обвинила Россию в оккупации Крыма3
- 22.09.2021, 8:17
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Эрдоган выступил с жестким заявлением в адрес Кремля.
Президент Турции Тайип Эрдоган во время общеполитических дебатов 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что его страна не считает Крым частью России. По его словам, Турция считает необходимым сохранить территориальную целостность Украины, передает ТАСС.
«Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем. Необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар», — сказал глава Турции.
Отметим, что ранее турецкий МИД выступил с заявлением, что Анкара не признает выборы в Госдуму РФ в Крыму.