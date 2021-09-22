«Прораб сказал, что дом будет стоять вечно» 22.09.2021, 9:46

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Как белорусу получить 120 «квадратов» по цене минской однушки.

Потемневшие, невысокие, с маленькими окнами — типичные деревенские хаты, которые можно отыскать в любом уголке нашей страны, мало для кого способны стать источником вдохновения. Поглядишь на такую, и кажется: проще снести, чем пытаться реанимировать. Что и говорить, немало родовых гнезд было разобрано и стерто с лица земли именно из экономических соображений. Однако минчанин Александр уверен: за неприглядным фасадом может скрываться настоящее золото — стоит только повнимательнее присмотреться. В прошлом году мужчина поставил себе задачу: переиначить дачный дом на новый лад и при этом не потратить космических денег, пишет onliner.by.

Снести или оставить

Участок площадью 25 соток с деревенским домом и кучей хозпостроек мама Александра приобрела еще более десяти лет назад. Приглянулось расположение — всего-то 26 километров от Минска — и наличие большого сада. К тому же дом был вполне пригоден для проживания в теплое время года. А на большее семья и не рассчитывала.

— Не помню, сколько стоили дом и участок на момент покупки, но, по моим прикидкам, сейчас бы такой объект обошелся где-то в $12—13 тысяч по курсу. Да, локация удачная, земли много, но канализации нет, газа нет, отопление печное, и сам дом 1937—38 года постройки — в общем, свои нюансы, — уточняет Александр. — Долгое время в деревню мы приезжали только на лето: шашлыки пожарить, от города отвлечься. Планов вкладываться не было.

А в прошлом году подумал: почему бы не сделать из дачи что-то толковое. Читал различные статьи на Onlíner, отмечал для себя, что все экспериментируют, строятся, да и пока едешь на дачу, только и наблюдаешь, как меняются деревни. В общем, решил присоединиться к тем, кто совершенствует свои участки.

От слов — к делу. Прикинув, что и как он хотел бы видеть, Александр нанял бригаду строителей. Те приехали, осмотрели владения и согласились славно потрудиться. Однако разобрав старую печь и сарай, рабочие вынесли неожиданный вердикт: дом насквозь гнилой, надо сносить.

— От таких новостей я был в шоке: вроде вижу, что все в порядке, но профессионалы говорят обратное. И чему тут верить — своим глазам или чужим словам? К счастью, я списался с другим прорабом и попросил его тоже посмотреть дом. В итоге вместе с ним приехало еще два человека, просверлили дырки в нескольких местах и сказали: дом отличный, стоять будет вечно. Мол, такой рубки и качества бревен они давно не видели. Надо только в одном месте зачистить, и все.

Тогда-то и стало понятно, что первая бригада просто хотела заработать и на демонтаже старого дома (а это тысяч пять долларов), и на строительстве нового. Было обидно, но хоть радовало, что на их слова я не повелся, — вспоминает начало пути минчанин.

Что ж, похоже, что в строительстве как и в медицине: прежде чем решиться на что-то радикальное, надо выслушать мнение нескольких специалистов и еще самому прочитать тонну литературы по теме.

Дерево стало как камень

В марте этого года работы стартовали. Правда, готовиться к строительному сезону Александр начал заранее, поэтому успел купить дерево и металлочерепицу еще по старым ценам: «Прораб предупредил, чтобы я не откладывал и заказывал кровлю, — говорил: „Чувствую, что подорожает“. Так в результате и вышло. Теперь я очень рад, что тогда его послушал и приобрел основной объем. По новым ценам пришлось докупить всего два квадратных метра, которых не хватило».

— Все, что вы видите, — это плоды моей фантазии, — продолжает мужчина. — С архитекторами и дизайнерами не консультировался. Просто отмечал, что мне нравится, продумывал, что хотел бы видеть, как было бы удобнее. На пальцах объяснял это строителям (даже не рисовал нигде), и они воплощали в жизнь. Если говорить конкретнее, то к площади старого дома (60 «квадратов» без учета крыльца и холодного тамбура) добавилась еще одна пристройка (тамбур, санузел и топочная) и большая, на 34 метра, теплая терраса. Всего получилось 120 квадратных метров.

Строители начали работу с того, что подняли, поддомкратив, дом. Это было нужно, во-первых, чтобы оценить состояние нижних венцов, которые по понятным причинам «сходят с дистанции» первыми. А во-вторых, чтобы залить новый фундамент: как ни крути, а современный теплый дом не может стоять на камнях на высоте восьми сантиметров от земли.

— Старый фундамент разбирали довольно долго и тяжело. В одном из углов обнаружился 300-килограммовый валун, на который дом, собственно, и ставили. С ним пришлось изрядно повозиться. Затем рабочие точечно врезáлись в землю на глубину полутора метров, делали сваи и заливали монолитный пояс. В итоге фундамент был поднят на 45 сантиметров.

Кстати, практически все камни, которые «изъяли» из старого фундамента, потом пригодились, когда мы заливали пол. Так что производство получилось безотходное. Что касается дерева, то поменять пришлось всего два бревна. Остальные же за прошедшее время стали буквально как камень: когда рабочие пилили дерево, чтобы расширить оконные и дверные проемы, только диву давались — настолько оно просмолилось. Топлива нажгли неимоверное количество: бензопилы не могли совладать. Одним словом, с домом нам повезло, — отмечает Александр.

Впрочем, не обошлось и без неприятных сюрпризов. Обследуя дом, мужчина выяснил, что потолок в одном месте прогнил. Значит, его надо было вскрывать и менять. Отдавать лишние деньги — грустно. Однако потратиться минчанину пришлось не только на пиломатериалы, но и на вывоз мусора: в качестве утеплителя предыдущие хозяева использовали сухие листья. Горы сухих листьев. Избавиться от них (и килограммов пыли) удалось только силами двух грузовиков.

Выгодно или нет?

Дом, в котором раньше отваживались жить только летом, Александр решил превратить в настоящую «круглогодичную крепость». Для этого все стены строители утеплили 10-сантиметровым слоем минваты и зашили ЦСП. Далее фасад планируют окрасить в белый цвет (еще предстоит определиться с правильным оттенком) и декорировать деревом, чтобы в итоге получился стиль фахверк.

В качестве оформления фасада мужчина также рассматривал имитацию бруса или блокхаус, но новые цены на древесину внесли свои коррективы и остановиться было решено на сдержанном «немце». Выбрать в качестве основы цементно-стружечные плиты минчанину посоветовал прораб.

Что касается коммуникаций, то теперь с ними полный порядок: электричество было и раньше, воду с помощью насоса от колодца завели в дом (бурить скважину не пришлось), канализацию проложили. Отапливаться новоселы будут электричеством: посчитали, что это выгодно, оформление же документов в сельсовете и вовсе заняло один день.

— Все это удовольствие обошлось мне в $27 тысяч по курсу, — говорит Александр. — А с учетом примерной стоимости участка и дома — в $40 тысяч в эквиваленте. То есть по цене однушки в Минске. А тут — 25 соток и целых 120 квадратных метров. И если раньше мы приезжали на дачу на время, то, думаю, когда завершим отделку, переберемся сюда на постоянку: хочется после работы поделать что-то своими руками, подышать свежим воздухом на улице, пройтись в лес — он тут в 500 метрах.

В планах еще много всего: сейчас у нас есть две спальни по 13 метров, кухня-гостиная на 38 «квадратов» и большая терраса. А еще можно сделать мансардный этаж (высота конька в 3,5 метра позволяет), патио с навесом и зоной барбекю, баню. Идей много.

Вместе с тем мужчина признается, что хоть его стройка и была довольно стремительной и успешной, моменты, когда опускались руки, все же случались.

— Когда прокладывали канализацию, земля возле бетонных колец постоянно проваливалась, приходилось бесконечно досыпать. Я очень переживал, а прораб успокаивал, говорил, что ей просто надо «устаканиться», осесть как следует и все будет в порядке. К счастью, так и вышло, но попереживал я сильно.

Думаю, любая стройка — это весь спектр возможных эмоций, но положительного все же больше. Когда видишь, как прямо на твоих глазах преображается дом, как он превращается из старого и темного в современный и красивый, это окрыляет. Если бы надо было еще раз пройти этот путь, я бы обязательно это сделал, — заключает минчанин.

Несколько советов начинающим

Прежде чем взяться за «реанимацию», надо оценить состояние дома. Если вместо бревен труха, вся затея провалится.

Необходимо все хорошенько продумать заранее, чтобы потом не переживать из-за того, что что-то не предусмотрел / не заложил.

Стоит тщательно выбирать бригаду, с которой предстоит работать, и выслушивать несколько мнений (контактами прораба, с которым сотрудничал и работой которого остался доволен, Александр готов поделиться).

Слушайте прораба — он подскажет, как избежать лишних трат.

Всегда сравнивайте предложения от разных поставщиков. Например, одна компания насчитала за остекление обновленного дома $2700 по курсу, другая назвала такую же сумму, но предложила рассрочку на полгода.

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