Китай включил «печатный станок» 23.09.2021, 17:17

В стране может обанкротиться крупнейший застройщик КНР.

Что бы избежать краха Evergrande, который может привести к краху всей китайской экономики, в Пекине запустили печатный станок и напечатали 120 млрд. юаней, что составляет 18,6 млрд. долларов США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации газеты, китайские власти уже рекомендовали сформировать в регионах группы юристов и бухгалтеров для изучения финансовой составляющей деятельности застройщика. Регуляторы также рекомендовали местным властям подобрать частных или государственных застройщиков, которые могли бы перенять жилищные проект Evergrande.

Сообщается, что кредиторская задолженность компании достигает 1,97 трлн юаней, или около 305 млрд долларов. Evergrande уже пропустила выплату процентов по займам двух банков. Ранее компания начала процесс реструктуризации своих долгов. При этом на неделе она объявила о выплате купона по одному из выпусков облигаций.

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