София Гольшанская: Что известно об основательнице 150-летней династии Ягеллонов? 24.09.2021, 22:58

Ее отпрыски царствуют в Европе до сих пор.

Софья Гольшанская – белорусская княжна, польская королева, основательница 150-летней династии Ягеллонов, отпрыски которой царствуют в Европе до сих пор. Она родилась в 1405 году (точная дата неизвестна), а умерла 21 сентября 1461 года, пишет сайт planetabelarus.by.

Где она родилась, тоже неизвестно, возможно, в замке своего отца князя Андрея Гольшанского – в ХV веке Гольшанские жили в городище «Карабель» в полутора километрах от самих Гольшан.

Отец Софии умер рано, поэтому девочка росла и воспитывалась вместе с сестрой Василисой у дяди по матери – князя Семена Друцкого.

Основным источником сведений о биографии Софьи являются «Анналы» Яна Длугоша – которым нет равных по полноте и доскональности описания внутренней жизни Польши того периода. Некоторые интересные сведения о детстве будущей королевы содержатся в «Хронике Быховца». Наиболее подробным исследованием жизни Софьи является работа польского историка Эдварда Руцкого «Польские королевы», в которой ей посвящена отдельная глава.

В конце 1420 – начале 1421 годов Ягайло и Витовт, возвращаясь в Литву после успешного покорения Смоленска, остановились у князя Семена Дмитриевича Друцкого. Вот что говорится об этом в «Хронике Быховца»:

– И, возвращаясь обратно, приехали в Друцк и были там на обеде у князя Семена Дмитриевича Друцкого. А у короля Ягайлы умерла уже третья жена, не дав потомства; и увидел он у князя Семена двух его красивых племянниц, старшую из них звали Василиса по прозванию Белуха, а другую – София. И просил Ягайло Витовта, говоря ему так: «Было у меня уже три жены, две польки, а третья немка, а потомства они не оставили. А теперь прошу тебя, высватай мне в жены у князя Семена младшую племянницу Софию, она может быть Ьог даст мне потомство».

Польский король Ягайло.

Так как София была православной и, соответственно, не могла стать королевой польской, в начале 1422 года в Новогрудке она была крещена по католическому обряду и приняла имя Со́фья. Свадьба состоялась в феврале 1422 года в Новогрудской костельной часовне. Пышную свадьбу отпраздновали в Лиде. Существовала значительная разница в возрасте между молодоженами. Традиционно считается, что во время свадьбы Ягайло было около 71 года, однако современные исследователи склоняются к тому, что он был примерно на 11 лет моложе. Софье было около 17 лет. Так или иначе, но разница в возрасте была весьма большой.

Коронация Софьи состоялась 5 марта 1424 года в краковском Кафедральном соборе.

Кафедральный собор святых Станислава и Вацлава в Кракове.

Существует мнение, что Софья была последней неграмотной королевой Польши. Некоторые историки полагают, что она научилась читать уже после свадьбы. Как бы то ни было, королева оказывала существенную финансовую поддержку Краковской академии и была единственным покровителем этого учебного заведения.

В 1453 году по ее инициативе начался перевод Библии на польский язык.

Ее судьба не была счастливой – окружение считало ее выскочкой, пожилой супруг ей не доверял и был ревнив, а затем и вовсе оставил ее вдовой… Софья добилась своего в одном – она стала матерью королевичей, которых поляки признали наследниками польской короны. Но и здесь все было не так гладко: младенцем умер второй сын Казимир, погиб в 20-летнем возрасте в 1444 г. в битве с турками под Варной первенец Владислав, которого выбрали польским и венгерским королем. Однако Софья не успокоилась: не без ее участия младшего сына Андрея Казимира выбрали польским королем, как раньше великим князем литовским и русским, кому опекунствовали князья Гольшанские. Влияние Софьи ощущается в решениях Казимира в пользу Литвы. Например, вопреки требованиям поляков он не присоединил к Польше Восточную Волынь.

Польский король Казимир IV.

Королева не забывала родину и, как могла, ей помогала. В 1428 году в Вильнюсе она уговорила Витовта принять корону и порвать унию с Польшей. Поддерживала и Свидригайло в его стремлении сохранить суверенитет Великого княжества.

Памятная монета «Софья Гольшанская (Друцкая). 600 лет».

Софья дождалась внуков от брака Андрея Казимира и Елизаветы Габсбург, четвертого внука она назвала Александром, крестным именем своего благодетеля Витовта. Умерла в 56-летнем возрасте 21 сентября 1461 года.

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