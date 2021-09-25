Бензин в России «сорвался с тормозов» 25.09.2021, 15:08

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Цена Аи-95 обновила исторический рекорд третий день подряд.

Рынок бензина, охлажденный накануне выборов распродажей запасов и неожиданным снижением цен на заправках «Роснефти», вновь сорвался с тормозов, сообщает finanz.ru.

Оптовые цены на топливо снова резко растут и с начала недели прибавили 2-3% на фоне сокращения производства, затронувшего крупные НПЗ.

Стоимость бензина «Премиум-95» на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в пятницу третий день подряд установила исторический рекорд, достигая 60,57 тысячи рублей за тонну.

За неделю Аи-95 стал дороже на 1587 рублей, или 2,6%.

Цена «Регуляр-92» выросла на 1582 рубля, до 56,981 тысячи рублей за тонну. И если эти темпы сохранятся, то уже на следующей неделе падет абсолютный максимум, установленный в августе - 58,45 тысячи рублей.

Новый виток бензинового ралли вызвал сезон ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах. На прошлой неделе начались работы на Нижегородском, Ухтинском, Пермском НПЗ ЛУКОЙЛа, НПЗ Уфимской группы «Башнефти» (принадлежит «Роснефти»), Московском НПЗ «Газпром нефти». На этой неделе ожидается начало ремонтов на Омском заводе «Газпром нефти» и Сызранском НПЗ «Роснефти», перечисляют аналитики «Петромаркета».

Среднесуточное производство бензина с 1 по 21 сентября упало па 5,3 тысячи тонн в сутки, до 106 тысяч тонн, из которых на внутренний рынок отгружается только 97 тысяч.

Бензин по-прежнему куда выгоднее вывозить за рубеж: за счет слабого рубля и высоких цен на нефть экспортный паритет с начала июня держится выше 70 тысяч рублей за тонн. Сейчас на экспорте тонны Аи-95 можно заработать 72,2 тысячи рублей - на 17% больше, чем при продаже в России.

С начала года Аи-92 подорожал в опте на 17%, а Аи-95 - на 30%. И это «негативно сказывается на марже независимых АЗС: они вынуждены работать в убыток», - говорит гедиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Туркалов.

Не интегрированные в крупные сырьевые компании АЗС бьют тревогу с начала года, требуя повысить реализацию топлива на бирже или запретить его экспорт. Но правительство раз за разом встает на сторону нефтяного лобби, ограничиваясь «наблюдением за ситуацией».

Риски дефицита бензина на оптовом рынке «полностью исключены», заявило Минэнерго в среду. По данным ЦДУ ТЭК, с 8 по 14 сентября поставки бензина на внутренний рынок сократились на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей.

В рознице бензин дорожает медленнее - на 6% с начала года, по данным Росстата. Крупные нефтяные компании и могут позволить себе держать цены на заправках за счет перераспределения прибыли от других сегментов бизнеса и выплат из бюджета - по демпфирующему механизму, указывает Туркалов.

Независимые АЗС поднять цены соразмерно оптовым не могут. Это «привлекает внимание антимонопольных органов, а также вызывает отток клиентов на заправки крупных нефтяных компаний», отмечает эксперт.

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