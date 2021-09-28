Рухнувший на Камчатке вертолет упал рядом с базой атомных подводных лодок
- 28.09.2021, 9:44
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Недалеко находится также резиденция губернатора Камчатки.
Авария частного вертолета Sud-Aviation Gazelle в Камчатском крае (РФ) произошла возле правительственной базы отдыха «Сыпучка», где проживает губернатор Камчатки Владимир Солодов, 27 сентября сообщает местное издание «Кам24» со ссылкой на источник в краевом правительстве.
По его данным, вертолет завалился на бок при посадке в 40–50 метрах от самой резиденции через реку Паратунка. При этом источник указывает, что в 150 метрах от места аварии находится контрольно-пропускной пункт на въезде в ЗАТО Вилючинск, где расположена база атомных подводных лодок.
Сам губернатор, скорее всего, на момент авиапросшествия отсутствовал в резиденции, так как вылетел в северные районы Камчатки с рабочей поездкой.
23 сентября в соответствии с планом боевой подготовки войсковой части 2151 около 22:00 по местному времени вертолет Ка-27 поднялся в воздух. На его борту были пять человек. Приблизительно через 40 минут полета связь с экипажем пропала. Сразу начались поиски.
В пятницу утром пропавший вертолет Ка-27 погранслужбы был обнаружен на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка Елизовского района Камчатского края.