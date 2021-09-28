Житель Минска застрелил ворвавшегося в его квартиру сотрудника КГБ 88 28.09.2021, 20:21

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Минчанин был убит ответным выстрелом.

В Минске во время рейда по квартирам застрелен сотрудник КГБ.

Как стало известно «Еврорадио», сегодня во время «отработки адресов» в одной из квартир мужчина оказал сопротивление чекистам. Он выстрелил в одного из них из охотничьего ружья. Силовики в ответ открыли огонь и застрелили мужчину. Раненый сотрудник КГБ умер.

По информации СМИ, убитый житель квартиры - Андрей Зельцер, сотрудник компании EPAM Systems.

Версия КГБ

«В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к «террористической деятельности», в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен.

Ответным огнем «преступник» был уничтожен. Сотрудник от полученных ран скончался», - сообщили в КГБ.

На видео, опубликованном государственными каналами, называется имя погибшего сотрудника КГБ — Дмитрий, позывной — «Нирвана».

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