Убитый КГБшниками минчанин – 32-летний программист EPAM

Убитый КГБшниками минчанин – 32-летний программист EPAM16
- 28.09.2021, 21:35
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Андрей Зельцер воспитывал маленького сына.
В Минске во время рейда по квартирам застрелен сотрудник КГБ.
Стало известно, кто стрелял в чекиста: 32-летний программист Андрей Зельцер, сообщает «Наша Нiва».
Его узнали на видео друзья.
По словам соседей, Андрей жил с женой в ее квартире. Воспитал маленького сына, ученика начальной школы. Неизвестно, где находился ребенок во время стрельбы.
В 2008 году Андрей Зельцер закончил Техникум бизнеса и права в Минске.
Известно также, что он увлекался триатлоном, а в 2020 году участвовал в соревнованиях по триатлону в Минске.
У Андрея Зельцера есть страница во «ВКонтакте», последний раз он заходил туда сегодня в 10:56 по минскому времени. В его телеграме последний визит – около 21:00 по минскому времени.