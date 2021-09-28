Убитый КГБшниками минчанин – 32-летний программист EPAM 16 28.09.2021, 21:35

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Андрей Зельцер воспитывал маленького сына.

В Минске во время рейда по квартирам застрелен сотрудник КГБ.

Стало известно, кто стрелял в чекиста: 32-летний программист Андрей Зельцер, сообщает «Наша Нiва».

Его узнали на видео друзья.

По словам соседей, Андрей жил с женой в ее квартире. Воспитал маленького сына, ученика начальной школы. Неизвестно, где находился ребенок во время стрельбы.

В 2008 году Андрей Зельцер закончил Техникум бизнеса и права в Минске.

Известно также, что он увлекался триатлоном, а в 2020 году участвовал в соревнованиях по триатлону в Минске.

У Андрея Зельцера есть страница во «ВКонтакте», последний раз он заходил туда сегодня в 10:56 по минскому времени. В его телеграме последний визит – около 21:00 по минскому времени.

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