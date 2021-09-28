Одноклассница парня, застрелившего КГБшника: Андрей всегда был за правду 28.09.2021, 22:18

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У Андрея Зельцера остались жена и ребенок.

Трагедия случилась 28 сентября в Минске. В КГБ сообщили, что чекисты «отрабатывали адреса, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». В одной из квартир жилого дома по ним был открыт огонь на поражение – стреляли из ружья. Смертельное ранение получил сотрудник КГБ. Ответным огнем парень был убит. Тут же на телеграм-каналах государственного телеканала ОНТ появилось видео инцидента, снятое сразу с двух камер. Первая камера - силовиков. Видно, как они ломают дверь и врываются в квартиру. Вторая камера, судя по всему, лежит на полке перед зеркалом внутри квартиры. На ней виден парень с охотничьим ружьем, который стреляет.

Как удалось узнать «Комсомольской правде», парень который стрелял из ружья – 32-летний сотрудник крупной ИТ-компании EPAM Андрей Зельцер. У него осталась жена и ребенок. Одноклассницей стрелка рассказала о нем:

- Мы учились с ним в 8 и 9 классе в 203-ей школе при БНТУ, она в Уручье, - рассказала Вера Соловьева. - Андрей учился очень хорошо. Он – очень позитивный человек, всегда готовый помочь. Вот все хорошее, что можно сказать о человеке – это по сути про него. В школе он увлекался спортом. А именно – фехтованием. Потом он тренировки забросил, но недавно сказал мне, что снова возобновил занятия. После окончания школы мы часто встречались в Уручье, вспоминали школу. Потом он пошел работать в EPAM, сейчас он тимлид (далеко не последняя руководящая должность в ИТ-компании, прим. Ред.). По характеру Андрей смелый. Всегда за правду. Мог ответить оппонентам, мог за себя постоять. Часто спорил, всегда отстаивал свою позицию.

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