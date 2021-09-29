Теща Андрея Зельцера, который застрелил кагэбэшника: Самый любимый человек, любая мечтала бы о таком зяте 13 29.09.2021, 7:54

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Андрей Зельцер

Женщина не верит в версию о «террористе».

«Наша Нива» связалась с Натальей, мамой жены Андрея Зельцера, который вчера вечером застрелил вломившегося к нему в дом сотрудника КГБ.

«Я ничего не знаю. О том, что что-то произошло, мы узнали, когда нам позвонили из гимназии, где учится внук. Во время всего этого он был на учебе. Нам позвонил директор гимназии, и сказали, что нужно будет забрать внука.

Силовики сообщили нам, что дочь на Окрестина. И все. Сказали, что больше никакой информации дать не могут — говорит женщина. — Я ничего не могу говорить или думать.

Я в шоке, не понимаю, что происходит. Дочь — обычный продавец. Ничего не предвещало беды. Андрей очень хороший человек, прекрасный зять. Самый любимый человек. Спокойный, внимательный, рассудительный, добрый. Всегда помогает. Любая теща мечтала бы о таком зяте.

Откуда у Андрея оружие, я не знаю. С его родителями мы пока общались только на тему внука. Мы пока еще в шоке, не знаю как говорить с ними об этом всем.

Считаю ли я Андрея террористом? Конечно, нет».

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