Ким Чен Ын пропустил еще одно важное мероприятие в КНДР 29.09.2021, 7:55

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Ким Чен Ын

Что происходит с диктатором?

Лидер КНДР Ким Чен Ын пропустил сессию открытия Верховного народного собрания (ВНС) четырнадцатого созыва Северной Кореи.

Об этом сообщает ЦТАК.

В то же время встречу посетили высокопоставленные должностные лица, в том числе председатель президиума ВНС Чхве Рен Хэ и премьер-министр Северной Кореи Ким Док Хун.

По данным СМИ КНДР, на сессии обсуждались внутренние вопросы. В частности, обсуждался «законопроект о развитии города и округа, законопроект об обеспечении образования молодежи и проект поправок и дополнений к закону о плане национальной экономики».

Данное мероприятие стало уже вторым за последние дни, на которых не присутствовал лидер КНДР, о плохом состоянии здоровья которого ранее писали СМИ.

Ранее лидер КНДР не посетил запуск гиперзвуковой ракеты. Испытания оружия посетил лишь секретарь Рабочей партии Кореи Пак Чон Чхон.

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