Сколько Вовка ни корми: кибер-партизаны раскрыли данные директора МТЗ 4 29.09.2021, 8:38

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На Минском тракторном заводе закипает недовольство.

В ходе операции «Жара» белорусские кибер-партизаны раскрыли личные данные генерального директора Минского тракторного завода Виталия Вовка, сообщает телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Что о нем известно?

В конце 2014 года Виталий Вовк был назначен министром промышленности, но продержался на своей должности чуть больше трех лет. В июне 2018 года он лишился своего портфеля после визита Лукашенко на Оршанский авиаремонтный завод, где диктатор разнес министра якобы за проваленный план модернизации предприятия. Однако спустя несколько дней синепалый проболтался, что некоторые снятые с должности министры сильно «закладывали за воротник».

Вовк был назначен инспектором по Витебской области, как признался Лукашенко, из жалости : «И я хочу прямо сказать: все будут задаваться вопросом, почему Вовк, — мне просто жалко Вовка».

В июне 2019 года чиновник становится генеральным директором МТЗ, который уже через год станет очагом забастовочного движения в Беларуси. В период начала забастовки в августе 2020 года генеральный директор особо не оказывал сопротивления движению, рассказывая в интервью различным изданиям, что это законное выражение воли рабочих. И даже давал поручения оформить юридически согласованную позицию. Однако потом, как свойственно всем прихлебателям режима, все отыграл и начал угрожать рабочим.

Сейчас МТЗ находится в критическом состоянии: то крыша после ремонта протекает, то слишком частый травматизм и смертельные случаи на производстве. В июне 2021 года во время работы по ревизии дымоходной системы литейного цеха рабочий получил отравление продуктами горения тяжелой степени. Находясь внутри дымохода, он потерял сознание. В августе на турслете МТЗ утонул начальник прессового цеха. А летом в жару рабочие были вынуждены работать в цехах при 50 градусах.

МТЗ также переодически не справляется с поставленными задачами: не выполняется суточная норма по изготовлению запчастей, из-за чего у рабочих значительно упала заработная плата. Многие не выдерживали и покидали предприятие с горе-руководством, оставшихся пытались купить мизерными надбавками к зарплате.

Часто останавливаются значимые цеха, от которых зависят и другие предприятия. В июле 2021 года в вагранке литейного цеха застыл чугун, в связи с чем ею невозможно было пользоваться 20 дней. От этого цеха напрямую зависит работа Минского завода колесных тягачей.

Как сообщают рабочие, второй литейный цех МТЗ — это вообще какая-то аномальная зона. За последние годы столько травм: упала крановщица, сгорел в плавке рабочий, убило током электрика, лишилась глаза работница, при чистке вентиляции недавно угорел сантехник. Все произошло по вине руководства, которое халатно относится к технике безопасности.

Есть и вопиющие факты коррупции. Недавно появилась информация, что МТЗ скрывает результаты закупки чугуна литейного по высокой цене.

30 августа бывший рабочий Минского тракторного завода, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский объявил в Беларуси предзабастовочное состояние. В поддержку всеобщей стачки в ходе операции «Жара» белорусские киберпартизаны предоставили рабочим МТЗ информацию об их бездарном руководителе и его семье.

ВОВК ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Дата рождения: 13/08/1962

Личный номер: 3130862A047PB2

Серия и номер паспорта: MP3271190

Мобильные номера:

МTC 375173579573

A1 375445579331

A1 375296287608

LIFE 375259422757

A1 375296875828

ВОЎК МІХАІЛ АНДРЭЕВІЧ (отец)

ВОЎК ЛЮБОЎ НАВУМАЎНА (мать)

Собственность:

Г. МИНСК УЛ. ШАРАНГОВИЧА В.Ф. д. 35 кв. 12

Минская обл., Червенский р-н, Смиловичский с/с, Сад.тов."Волат-МЗКТ", участок 154

Минск, ул. Инженерная, д. 45а, пом.18 (гараж)

ВОВК ИННА АЛЕКСАНДРОВНА (супруга)

VOVK INA

Дата рождения: 5/6/64

Личный номер: 4050664A020PB1

Мобильный номер: A1 375296543955

ВОВК АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ (сын)

VOVK ALIAKSANDR

Личный номер: 3240895A003PB0

Дата рождения: 24/08/1995

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