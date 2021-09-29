Washington Post: Трамп предупреждал Путина, что будет резким на камеру 2 29.09.2021, 8:40

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Бывшая пресс-секретарь главы Белого дома рассказала подробности о саммите G20 в Осаке.

45-й президент США Дональд Трамп предупреждал главу Кремля Владимира Путина, что во время разговора с ним будет "несколько минут" резким на камеру. Об этом в своей книге "Я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа" написала бывшая пресс-секретарь главы Белого дома Стефани Гришэм. Отрывок из книги до ее презентации опубликовала 28 сентября The Washington Post.

Гришэм в книге рассказала, что на саммите стран G20 в Осаке в 2019 году Трамп сказал Путину, что ему нужно быть резким перед камерами, а после того, как СМИ уйдут, президенты смогут пообщаться.

По словам Гришэм, Трамп также пошутил с Путиным, отметив, что они должны "избавиться" от журналистов, которые публиковали "фейковые новости", добавив, что у РФ "нет этой проблемы". А через некоторое время Трамп указал на Путина и сказал: "Не вмешивайтесь в выборы".

Гришэм отметила, что Трамп "был слишком поглощен своим собственным эго и убеждениями о своей непобедимости".

Пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон назвала книгу Гришэм "очередной жалкой попыткой нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа".

Трамп был президентом США с 2017-го по январь 2021 года. На выборах 2016 года он победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. А в 2020-м на выборах уступил кандидату-демократу Джо Байдену.

С Путиным Трамп встречался в полном формате 16 июля 2018 года в Хельсинки (переговоры президентов длились 2 часа 10 минут) и на саммите G20 в Осаке в июне 2019 года (общение продолжалось полтора часа).

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