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Россия сорвала совещание в ОБСЕ по правам человека

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  • 29.09.2021, 8:59
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Россия сорвала совещание в ОБСЕ по правам человека
ЭНТОНИ БЛИНКЕН
Фото: Reuters

Госсекретарь США выступил с жестким заявлением в адрес РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в том, что она заблокировала проведение ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам прав человека. Его заявление опубликовано на сайте Госдепа.

По словам Блинкена, 27 сентября в Варшаве должна была открыться крупнейшая конференция по правам человека (Human Dimension Implementation Meeting) в регионе Европа-Евразия 2021 года.

"Совещание ОБСЕ... не состоялось из-за решения правительства России заблокировать это совещание", – сказал он.

Блинкен заявил, что США разочарованы попыткой российского правительства заблокировать контроль над ухудшающимся положением с правами человека.

"Мы продолжим призывать Россию выполнять взятые на себя обязательства, в том числе гарантировать защиту основных свобод и позволять гражданам требовать от своих правительств подотчетности, в том числе посредством свободных и справедливых выборов", – обещал Блинкен.

Он добавил в Twitter, что призывает российское правительство "уважать гражданское общество, независимые СМИ, верховенство закона, а также свободные и справедливые выборы".

Глава Госдепа также заверил, что США не будут игнорировать нарушения прав человека.

"Мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы привлечь внимание ко всему спектру проблем в области прав человека в регионе ОБСЕ", – подчеркнул он.

Контекст:

Совещание в этом году должно было начаться 27 сентября в Варшаве, Россия стала единственным государством из 57 стран-участниц ОБСЕ, выступившей против его проведения, заявила в конце августа временный поверенный в делах миссии США в ОБСЕ Кортни Австриан.

В начале августа ОБСЕ заявила, что не планирует отправлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму России, впервые с 1993 года. В организации объяснили это решение введенным российским ЦИК ограничением количества наблюдателей.

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