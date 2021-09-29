Власти испугались рассказа одноклассницы парня, застрелившего КГБшника? 7 29.09.2021, 9:05

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В Беларуси заблокирован сайт «Комсомольской правды».

Доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси» ограничен. Сайт не открывается ни из Беларуси, ни из-за ее границ.

Вечером 28 сентября лукашенковская пропаганда обрушилась на издание за статью об Андрее Зельцере, который застрелил сотрудника КГБ и был убит ответными выстрелами. То, что одноклассница парня говорит о нем, как о хорошем человеке, показалось им возмутительным.

Сайт был заблокирован за одну ночь. Похоже, что белорусские серверы, на которых он лежит, отключены. С утра 29 сентября на месте kp.by —стандартная заглушка о решении Мининформа.

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