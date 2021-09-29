В Беларуси поднимают налоги для репетиторов, ведущих свадеб, парикмахеров и строителей 29.09.2021, 9:28

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иллюстрационное фото: ZERKALO.IO

Есть резон присоединиться к стачке.

Власти хотят поднять единый налог с индивидуальных предпринимателей и физлиц, которые работают без ИП. К примеру, для репетиторов в Минске — с 40 до 43 рублей месяц, а для строителей — с 143 до 153 рублей. Возможные новшества предусмотрены проектом изменений Налогового кодекса, который 28 сентября опубликовали на сайте Минфина.

Сайт zerkalo.io посмотрел, как могут измениться ставки единого налога для предпринимателей и физлиц, которые работают без ИП.

Единый налог за разработку веб-сайтов, настройку компьютеров и установку программного обеспечения в Минске, к примеру, хотят поднять до 124 рублей (сейчас — 116 рублей), в областных центрах и Минском районе — до 108 рублей (сейчас — 101 рубль). В таких городах как Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск этот сбор со следующего года может увеличиться до 98 рублей (сегодня — 91 рубль), а в остальных населенных пунктах — до 48 рублей (сейчас — 45 рублей).

За музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев (к примеру, услуги тамады) хотят установить единый налог для Минска в 136 рублей (сейчас — 127 рублей), а для областных центров и Минского района — 118 рублей (сегодня — 110 рублей).

Единый налог за репетиторство в Минске может вырасти до 43 рублей (сейчас — 40 рублей), в областных центрах — до 38 рублей (сегодня — 35 рублей).

Для тех, кто занимается строительными работами и уплачивает единый налог, сбор в Минске может вырасти до 153 рублей рублей в месяц. Сейчас он составляет 143 рублей. Речь в том числе про штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке, установке дверей и окон.

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