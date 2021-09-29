YouTube заблокировал главные каналы российских пропагандистов в Германии 3 29.09.2021, 9:55

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Каналы удалены навсегда.

Видеосервис YouTube удалил немецкоязычные каналы российской пропаганды Russia Today из-за нарушения правил площадки в отношении ложной информации о коронавирусе, а также условий использования сервиса, сообщили в пресс-службе Google.

«У YouTube есть четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе. RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео», – сказали в компании.

«Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube», – добавил представитель Google.

Ранее Люксембург отказал RT в лицензии на вещание.

Контролируемая Кремлем телекомпания RT, ранее известная как Russia Today, подала заявку на получение лицензии на спутниковое вещание в Люксембурге, чтобы обойти немецкие правила, запрещающие выдачу лицензий государственным иноСМИ.

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