КНДР заявила об испытании гиперзвуковой ракеты 3 29.09.2021, 10:16

1,152

До сих пор в распоряжении Пхеньяна не было оружия такого типа.

Военные КНДР во вторник провели испытательный запуск новой гиперзвуковой ракеты, сообщает официальное северокорейское информагентство ЦТАК.

Согласно сообщению, Академия наук национальной обороны КНДР испытала ракету "Хвасон-8" утром 28 сентября в селе Доян уезда Ренрим провинции Чаган. Испытание в Пхеньяне называют успешным.

Отмечается, что за испытанием наблюдал член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон вместе с руководящими кадрами области оборонной науки.

ЦТАК называет разработку гиперзвуковой ракеты одной из пяти первоочередных задач на текущую пятилетку и отмечает, что ее реализация "продвигается вперед".

До сих пор в распоряжении Пхеньяна не было оружия такого типа.

Ранее сообщалось, что Северная Корея во вторник утром произвела пуск ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Этот пуск стал седьмым испытанием оружия в КНДР в этом году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».