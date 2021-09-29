Названа маска, которая на 99,95% защищает от штамма «Дельта» 3 29.09.2021, 10:47

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Фото: Sonovia

Ее создали в Израиле.

Израильская компания по производству масок Sonovia опубликовала отчет ведущей итальянской лаборатории по тестированию текстиля, показывающий, что ее ткань устраняет частицы варианта COVID-19 Delta с эффективностью более 99,95%.

«После объявления результатов акции компании выросли почти на 30%», — сказал основатель компании Шуки Хершкович The Jerusalem Post во время встречи в своей штаб-квартире в Рамат-Гане.

В частности, маски были протестированы VisMederi Textyle, той же лабораторией, которая ранее сообщала, что уникальная ткань, покрытая наночастицами цинка, также защищает от британского штамма COVID-19 и H1N1, также известного как свиной грипп.

«Ожидается, что лаборатория протестирует ткань против штамма Mu, который несет несколько мутаций в гене шипа и отмечен ВОЗ как «интересный вариант», — сказал технический директор Sonovia Лиат Голдхаммер-Штайнберг.

Согласно каким-либо официальным сообщениям, штамм Mu еще не попал в Израиль, но официальные лица Минздрава уже предупредили о его потенциальном негативном воздействии.

VisMederi — это коммерческая исследовательская лаборатория, расположенная в Италии. На своем веб-сайте говорится, что компания «в настоящее время получает заказы по всему миру в области вакцин, где она проводит аналитические испытания биологических образцов и проверку биоаналитических методов для фармацевтической промышленности».

Штамм Дельта в настоящее время является доминирующим вариантом коронавируса во всем мире. Он циркулирует в Израиле несколько месяцев. Только в этом месяце от штамма Дельта умерло более 530 человек.

Эти последние результаты делают компанию производителем единственного известного текстиля, который, как доказано, устраняет как штаммы Alpha, так и Delta COVID-19, и дополнительно доказывают роль, которую маски — и эти маски в частности — могут сыграть в предотвращении распространения вируса.

«Мы хотим дать нашим клиентам уверенность в том, что они носят работающие маски», — сказал креативный директор Sonovia Джордан Фокс.

Технология Sonovia использует звуковые волны для введения в ткань частиц серебра и цинка, которые убивают бактерии и вирусы. Эта технология в настоящее время применяется к широкому спектру продуктов, помимо ее торговой марки SonoMask, включая чехлы на сиденья для общественного транспорта и самолетов, простыни и наволочки для гостиничного сектора, а также одежду.

Профессор Амос Адлер, директор Лаборатории клинической микробиологии Тель-Авивского университета, с которым компания консультируется, ранее сказал: «Штаммы COVID-19 могут иметь разные эпидемиологические или иммунологические свойства, которые являются результатом точечных мутаций в критических областях рецепторсвязывающего домена. Тем не менее, их общая структура и биофизические свойства вируса практически идентичны. Следовательно, ожидается, что противовирусный эффект, оказываемый тканями, обработанными Sonovia, будет присутствовать во всех вариантах COVID-19».

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