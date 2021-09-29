Древний документ, спрятанный в Каире, может раскрыть секрет свитков Мертвого моря 29.09.2021, 11:20

Ученые долго задавались вопросом, почему так много фрагментов таинственных рукописей были спрятаны в пещерах Кумрана.

Средневековый еврейский документ, который сотни лет хранился в синагоге Каира, может объяснить, почему именно в Кумране были найдены свитки Мертвого моря, пишет «Новое время».

Доктор Даниэль Вайнстуб из Университета Бен-Гуриона в Негеве уверен, что в средневековом манускрипте описан тот же религиозный обряд, описание которого есть в свитках из пещер Кумрана.

Ученые долго задавались вопросом, почему так много фрагментов таинственных рукописей — более 15000 частей более 900 оригинальных документов — были спрятаны в пещерах вокруг Кумрана, в горах Иудейской пустыни к западу от Мертвого моря в Израиле, вроде бы далеко от крупных населенных пунктов.

Археологические раскопки в самом Кумране также задают похожие загадки. Например, почему его кладовая была так хорошо укомплектована: более тысячи сосудов для хранения керамики и сотни чаш, тарелок и чашек — но раскопки показывают, что там жило очень немного людей.

Исследования показывают, что Кумран на самом деле был местом проведения огромной ежегодной церемонии мистической еврейской секты ессеев, на которую ее члены собирались из городов и сельских общин по всему Израилю, чтобы соблюсти ключевой ритуал, известный как Завет обновления. Исследователи предполагают, что необычная конструкция Кумрана отражает эту церемониальную функцию. Во фрагментах Свитков Мертвого моря также упоминается фестиваль, который, по-видимому, относится к тому же собранию ессеев.

Согласно новой теории, многие из свитков Мертвого моря могли быть написаны общинами ессеев по всей стране и привезены в Кумран во время ежегодного фестиваля для изучения и хранения.

«Общенациональное собрание в Сиване [третий месяц еврейского календаря, приходящийся на май или июнь] было большим и хорошо организованным мероприятием, для которого были установлены четкие и подробные правила. Все это соответствует археологическим остаткам этого места», — сказал Даниэль Вайнстуб, археолог из Университета Бен-Гуриона.

Вайнстуб утверждает, что Кумран был местом проведения этого ежегодного собрания, основываясь на версии правил религиозного сообщества, содержащихся в так называемом Дамасском документе или Дамасском пакте.

Дамасский документ — названный так из-за его многочисленных ссылок на город в Сирии, возможно, потому, что Дамаском когда-то правил израильский царь Давид, — был скопирован из более раннего еврейского источника примерно в 10 веке нашей эры. В конечном итоге он хранился в Каирской Генизе, около синагоги.

Уничтожение любого текста, содержащего имя Бога, запрещено еврейским религиозным законом, поэтому любые документы еврейской общины Каира на всякий случай хранились в генизе, по крайней мере, до тех пор, пока их не могли официально похоронить.

В результате в Каирской Генизе на протяжении многих веков накапливались источники; а в 1890-х годах ученый Кембриджского университета Соломон Шехтер посетил это место и нашел клад из сотен тысяч древних рукописей, включая религиозные тексты на иврите, а также работы на нескольких языках по искусству, литературе, философии и науке.

Наиболее полные версии Дамасского документа были найдены в генизе, а его фрагменты с тех пор были обнаружены среди самих свитков Мертвого моря.

И, согласно Вайнстубу, версия из генизы в Каире содержит более полное описание церемонии, упомянутой во фрагментах свитка Мертвого моря, которая до сих пор понималась неправильно. Описание Каира Генизы предполагает, что Кумран был местом ежегодных собраний в месяц Сиван, когда праздник Шавуот отмечается как обновление еврейского завета с Богом.

«Я утверждаю, что Дамасский документ содержит постановление или правило, регулирующее ежегодные собрания. До меня этого никто не замечал», — сказал Вайнстуб.

Рассматриваемый отрывок в Дамасском документе относится к Торе — первым пяти книгам еврейской Библии — и гласит: «И все жители лагерей соберутся в третьем месяце и проклянут любого, кто отклонится вправо или влеко от Торы».

Вайнстуб предполагает, что «лагеря» были религиозными группами ессеев, разбросанными по всему Израилю, часто как изолированные сельские общины. Он утверждает, что этот отрывок показывает, что собрание происходило в определенное время, и что люди из разных мест были призваны собраться в одном месте.

Ранее обнаруженные археологические свидетельства предполагают, что древний комплекс в Кумране поддерживал относительно небольшое количество членов секты большую часть года, но новый текст предполагает, что он увеличился, чтобы принимать несколько сотен человек во время ежегодного собрания.

Идея о том, что ессеи собирались в Кумране один раз в год, также может объяснить местонахождение свитков, поскольку члены секты, возможно, оставили свои религиозные сочинения там, в пещерах, в которых они спали.

«Моя теория также согласуется с тем фактом, что свитки не обязательно происходили из Кумрана, а были принесены в пещеры со всей страны и оставлены в пещерах на протяжении десятилетий», — написал Вайнстуб.

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