Россия провалила госпрограмму развития авиации 29.09.2021, 11:31

Поставки на внутренний рынок и за рубеж рухнули.

Результатом реализации госпрограммы по развитию авиапрома в России стало сокращение поставок как на внутренний рынок, так и за рубеж, сообщает Счетная палата.

«Состоялась поставка на внешний и внутренний рынки 60 самолетов (для сравнения в 2019 году поставлено 73 самолета), 141 вертолета (для сравнения в 2019 году поставлено 153 вертолета)», – говорится в материалах.

На реализацию госпрограммы повлияла пандемия, отмечает Счетная палата со ссылкой на отчет Минпромторга РФ.

«Дополнительными существенными факторами стали: санкционный режим, обусловленный введением дополнительных санкций со стороны США», – говорится в материалах.

Поставки военных и гражданских авиадвигателей в 2020 г. снизились почти на 6%, до 791 шт.

В прошлом году заказчики получили пять воздушных судов малой авиации (самолеты L-410) против семи годом ранее.

При этом доля поставок российских самолетов на мировом рынке гражданской авиации составила 1%.

Кроме того, среди факторов, повлиявших на реализацию госпрограммы, Счетная палата называет «обнаружение на двигателе ТВ7-117В дефектов, корректировку сроков поставки силовой установки ТВ7-117СТ-01 ввиду задержки работ по самолету Ил-112В и проведения комплекса испытаний, необходимых для изготовления силовой установки ТВ7-117СТ-01 для сертификационных испытаний».

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