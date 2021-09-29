Россия провалила госпрограмму развития авиации
- 29.09.2021, 11:31
Поставки на внутренний рынок и за рубеж рухнули.
Результатом реализации госпрограммы по развитию авиапрома в России стало сокращение поставок как на внутренний рынок, так и за рубеж, сообщает Счетная палата.
«Состоялась поставка на внешний и внутренний рынки 60 самолетов (для сравнения в 2019 году поставлено 73 самолета), 141 вертолета (для сравнения в 2019 году поставлено 153 вертолета)», – говорится в материалах.
На реализацию госпрограммы повлияла пандемия, отмечает Счетная палата со ссылкой на отчет Минпромторга РФ.
«Дополнительными существенными факторами стали: санкционный режим, обусловленный введением дополнительных санкций со стороны США», – говорится в материалах.
Поставки военных и гражданских авиадвигателей в 2020 г. снизились почти на 6%, до 791 шт.
В прошлом году заказчики получили пять воздушных судов малой авиации (самолеты L-410) против семи годом ранее.
При этом доля поставок российских самолетов на мировом рынке гражданской авиации составила 1%.
Кроме того, среди факторов, повлиявших на реализацию госпрограммы, Счетная палата называет «обнаружение на двигателе ТВ7-117В дефектов, корректировку сроков поставки силовой установки ТВ7-117СТ-01 ввиду задержки работ по самолету Ил-112В и проведения комплекса испытаний, необходимых для изготовления силовой установки ТВ7-117СТ-01 для сертификационных испытаний».