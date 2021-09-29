Ученые открыли два новых вида крупных динозавров 1 29.09.2021, 13:31

Неожиданные находки были сделаны на британском острове Уайт.

Британские палеонтологи обнаружили на острове Уайт у берегов Англии черепа и фрагменты скелетов двух новых видов крупных хищных динозавров, ближайших родственников гигантского спинозавра. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Началось все с того, что несколько лет назад коллекционеры окаменелостей нашли на пляже вблизи Брайстоуна части двух черепов, после этого к раскопкам подключились сотрудники местного Музея динозавров, которые извлекли более 50 костей динозавров. Породы формации Уэссекс, в которых найдены кости относятся к раннему меловому периоду и имеют возраст около 125 миллионов лет.

Анализ, проведенный палеонтологами из Саутгемптонского университета, показал, что они принадлежат двум ранее неизвестным науке видам динозавров-теропод из семейства спинозаврид, самый известный представитель которого, спинозавр, достигал в длину 15 метров.

Единственный скелет спинозаврид, ранее обнаруженный в Великобритании, принадлежал бариониксу, который был обнаружен в 1983 году в карьере в графстве Суррей. Большинство других находок ограничивалось изолированными зубами и отдельными костями. Сейчас же ученые получили практически целые черепа, крупные фрагменты хвоста и множество других костей.

"Найденные черепа отличаются не только от барионикса, но и друг от друга, что говорит о том, что на территории Великобритании было значительно большее разнообразие спинозаврид, чем считалось ранее", — приводятся в пресс-релизе Саутгемптонского университета слова ведущего автора исследования Криса Баркера (Chris Barker).

Отличительная особенность новых видов — вытянутые как у крокодилов черепа. Ученые считают, что такая форма черепа помогала животным разнообразить свой рацион — охотиться как на земле, так и в воде.

Первый экземпляр был назван Ceratosuchops inferodios, что переводится как "адская цапля с крокодиловым лицом". Его надбровные дуги украшали низкие рога и шишки, а стиль охоты, по мнению авторов исследования, напоминал стратегию цапли, которая стоит на берегу и в любой момент готова схватить добычу как на суше, так и в воде.

Второй получил название Riparovenator milnerae, что переводится как "охотник на берегу реки Милнера" в честь недавно скончавшейся Анджелы Милнер, известного британского палеонтолога. Доктор Милнер ранее изучала барионикса и дала название этому виду.

Находка динозавров-спинозаврид на острове Уайт для палеонтологов не была неожиданностью, но удивительным было то, что они нашли рядом двух представителей близких хищников, которые, казалось бы, должны были конкурировать друг с другом.

"В течение нескольких десятилетий мы ожидали обнаружение на острове Уайт динозавров, похожих на барионикса, но найти двух новых животных в тесной связи — огромный сюрприз", — отмечает один из авторов статьи Даррен Найш (Darren Naish), эксперт по тераподовым динозаврам из Саутгемптонского университета.

"Может показаться странным нахождение в одной экосистеме двух похожих и тесно связанных плотоядных животных, но на самом деле это очень характерно как для динозавров, так и для множества других экосистем", — говорит еще один участник исследования Дэвид Хоун (David Hone) из Лондонского университета королевы Марии.

Хотя скелеты неполные, ученые смогли определить, что в длину Ceratosuchops, и Riparovenator имели около девяти метров, а длина их челюстей достигала одного метра.

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