Медики выяснили, как получить максимальную защиту от коронавируса 3.09.2021, 7:45

Назван метод для получения наиболее длительного иммунного ответа.

Переболевшие ковидом люди после вакцинации получают «двойную» защиту от ковида и являются практически неуязвимыми для вируса, считают ученые.

Доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что медикам известен способ получения максимально прочной защиты от ковида. Она достигается если сделать уже заразившемуся COVID-19 прививку, пишет kp.by.

Эксперт пояснила, что если привить человека, который уже переболел коронавирусом, то у него появится так называемая «золотая броня», так как может быть получен максимальный и, скорее всего, длительный иммунный ответ.

При этом профессор уточнила, что если привить первой дозой вакцины от COVID-19 человека, который только что подхватил эту инфекцию и не подозревает об этом, то болеть он будет так же, как и в отсутствие прививки. Все дело в том, что препарат начинает работать не сразу. и потому первые недели человек все еще сильно уязвим.

Она также добавила, что течение заболевания будет зависеть только от собственного иммунитета человека.

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