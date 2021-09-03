закрыть
3 сентября 2021, пятница, 10:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Евродепутат: Во время учений «Запад-2021» режим Лукашенко может совершить провокацию

6
  • 3.09.2021, 7:56
  • 4,442
Евродепутат: Во время учений «Запад-2021» режим Лукашенко может совершить провокацию

Европейский союз должен отреагировать на ситуацию в Беларуси.

Депутат Европейского парламента Здислав Красноденбский заявил, что режим Лукашенко, поддерживаемый властями в Москве, во время совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2021» может совершить провокации на восточном фланге НАТО. Он отметил, что Европейский союз должен отреагировать на ситуацию в Беларуси, сообщает «Польское радио».

«Я думаю, что весь этот миграционный кризис всегда рассматривался в контексте военных учений и политических намерений, которые скрываются за этими маневрами, геополитических размышлений, которые нашли свое отображение в этих учениях. Наверняка, это вызовет долгосрочную реакцию. Я имею в виду реакцию не на эту провокацию, а на эту ситуацию. Мы должны укреплять наши оборонные силы. Когда я говорю «мы», то имею в виду, конечно, Польшу, но и Евросоюз, Европу. Мы должны научиться реально оценивать геополитическую ситуацию», - сказал евродепутат.

Польша, Литва, Латвия и Эстония обвиняют Беларусь в организации переброски мигрантов на их территорию в рамках гибридной войны. В совместном заявлении премьер-министров Польши и стран Балтии сказано, что кризис на границах с Беларусью был спланирован и организован режимом Лукашенко. Главы правительств также призвали белорусские власти прекратить действия, ведущие к эскалации напряженности.

На прошлой неделе комиссар Европейского союза по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что ситуация на польско-белорусской границе — это не вопрос миграции, а часть агрессии Лукашенко против Польши, Литвы и Латвии с целью дестабилизации ЕС.

За последние сутки пограничники пресекли 93 попытки нелегального пересечения польско-белорусской границы. Офицеры задержали 17 мигрантов (иракцев, нигерийца и камерунца), которые пересекли границу вопреки закону. Двух иностранцев задержали за пособничество.

Днем ранее пограничники задержали 22 мигранта, которые незаконно пересекли границу: 11 граждан Ирака, 10 граждан Сирии и гражданина Сомали. Как и в среду, пограничники предотвратили 93 попытки нелегального проникновения на территорию Республики Польша.

За весь август пограничники зафиксировали 3,5 тысячи попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, из них более 2,5 тысячи попыток были предотвращены пограничниками. Почти 1000 иностранцев были задержаны.

Пограничники подчеркивают, что год назад в августе не было ни одной попытки пересечь эту границу.

В связи с ситуацией на границе с Беларусью президент Польши Анджей Дуда принял решение о введении чрезвычайного положения. Оно будет введено в 183 населенных пунктах, прилегающих к границе с Беларусью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»