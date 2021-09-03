Евродепутат: Во время учений «Запад-2021» режим Лукашенко может совершить провокацию 6 3.09.2021, 7:56

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Европейский союз должен отреагировать на ситуацию в Беларуси.

Депутат Европейского парламента Здислав Красноденбский заявил, что режим Лукашенко, поддерживаемый властями в Москве, во время совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2021» может совершить провокации на восточном фланге НАТО. Он отметил, что Европейский союз должен отреагировать на ситуацию в Беларуси, сообщает «Польское радио».

«Я думаю, что весь этот миграционный кризис всегда рассматривался в контексте военных учений и политических намерений, которые скрываются за этими маневрами, геополитических размышлений, которые нашли свое отображение в этих учениях. Наверняка, это вызовет долгосрочную реакцию. Я имею в виду реакцию не на эту провокацию, а на эту ситуацию. Мы должны укреплять наши оборонные силы. Когда я говорю «мы», то имею в виду, конечно, Польшу, но и Евросоюз, Европу. Мы должны научиться реально оценивать геополитическую ситуацию», - сказал евродепутат.

Польша, Литва, Латвия и Эстония обвиняют Беларусь в организации переброски мигрантов на их территорию в рамках гибридной войны. В совместном заявлении премьер-министров Польши и стран Балтии сказано, что кризис на границах с Беларусью был спланирован и организован режимом Лукашенко. Главы правительств также призвали белорусские власти прекратить действия, ведущие к эскалации напряженности.

На прошлой неделе комиссар Европейского союза по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что ситуация на польско-белорусской границе — это не вопрос миграции, а часть агрессии Лукашенко против Польши, Литвы и Латвии с целью дестабилизации ЕС.

За последние сутки пограничники пресекли 93 попытки нелегального пересечения польско-белорусской границы. Офицеры задержали 17 мигрантов (иракцев, нигерийца и камерунца), которые пересекли границу вопреки закону. Двух иностранцев задержали за пособничество.

Днем ранее пограничники задержали 22 мигранта, которые незаконно пересекли границу: 11 граждан Ирака, 10 граждан Сирии и гражданина Сомали. Как и в среду, пограничники предотвратили 93 попытки нелегального проникновения на территорию Республики Польша.

За весь август пограничники зафиксировали 3,5 тысячи попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, из них более 2,5 тысячи попыток были предотвращены пограничниками. Почти 1000 иностранцев были задержаны.

Пограничники подчеркивают, что год назад в августе не было ни одной попытки пересечь эту границу.

В связи с ситуацией на границе с Беларусью президент Польши Анджей Дуда принял решение о введении чрезвычайного положения. Оно будет введено в 183 населенных пунктах, прилегающих к границе с Беларусью.

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