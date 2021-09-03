Зеленский в Стэнфорде сравнил себя с Джобсом 13 3.09.2021, 8:36

3,442

Владимир Зеленский

Президент Украины сформулировал новое кредо для себя и своей страны.

В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский посетил Стэнфордский университет (Калифорния) и выступил перед экспертной средой заведения. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Главу украинского государства встречали директор Института международных исследований Фримена-Споли Стэнфордского университета Майкл Макфол, внештатный профессор Стэнфордского университета Стивен Пайфер, директор Центра демократии, развития и верховенства права Фрэнсис Фукуяма.

"Мог ли когда-нибудь я, обычный парень из простой семьи, из обычного – прекрасного – промышленного города на востоке Украины, представить, что буду выступать здесь? Нет. Но все возможно. Правда, для этого как минимум нужно было стать президентом Украины", – сказал Зеленский.

По его словам, "все возможно" – не только его личное кредо, но и символ современной Украины.

Он рассказал, что еще несколько лет назад в Украине были ужасные дороги, по которым невозможно было быстро проехать из одного города в другой. Также были сложные и длительные бюрократические процедуры.

"А сегодня Украина строит тысячи километров дорог и сотни мостов, снова строит собственные самолеты, вертолеты, танки и военно-морской флот – и это все также возможно", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина строит демократическое государство в условиях противостояния агрессии РФ — одной из самых мощных армий мира.

Зеленский вспомнил, что когда-то он и его команда "сидели в небольшом офисе и генерировали идеи, в которые не верил никто, о которых говорили то, что часто говорили основателю и директору Apple Стиву Джобсу: это невозможно".

"Сейчас у меня в руках творение Джобса и Apple – iPhone. Это сердце. И оно бьется. Бьется с каждым вибро во время разговора или смс. А в нем – наше украинское творение – государство в смартфоне... Украина стала первым государством в мире, у которой есть цифровой паспорт", – отметил он.

По словам Зеленского, цель на ближайшие годы – 100% государственных услуг онлайн, а в будущем – чтобы все граждане Украины имели возможность голосовать на выборах в интернете.

31 августа 2021 года Зеленский прилетел в Вашингтон, провел много встреч, в том числе в Пентагоне и Министерстве энергетики США: результаты первого дня визита.

Было подписано соглашение о стратегических основах оборонного партнерства: документ.

Зеленский также предложил Байдену формат участия в переговорах по Донбассу, США будут думать об этом.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что президенты "вывели отношения Украина-США на новый уровень".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».