Медики выявили более 50 затяжных эффектов COVID-19 1 3.09.2021, 14:14

3,354

Это поможет в лечении постковидного синдрома.

По данным исследования больницы Хьюстон Методист, недавно опубликованного в Nature’s Scientific Reports, поскольку количество госпитализаций, связанных с COVID-19, снова резко возросло, более чем через 18 месяцев после начала пандемии, то некоторые пациенты продолжают испытывать симптомы еще долгое время после выздоровления от COVID-19.

Ведущий автор Соня Виллапол, доктор философии, доцент кафедры нейрохирургии в Центре нейрорегенерации в Больнице Хьюстон Методист, и ее сотрудники обнаружили более 50 затяжных эффектов COVID-19 среди 47 910 пациентов, включенных в исследование.

Возглавляют список наиболее распространенные из этих симптомов, которые варьируются от легких до тяжелых и длятся от нескольких недель до месяцев после первоначального выздоровления. В частности, усталость (58%), за которой следуют головная боль (44%), нарушение внимания (27%), выпадение волос (25%), одышка (24%), потеря вкуса (23%) и потеря обоняния (21%).

Другие симптомы были связаны с заболеванием легких (кашель, дискомфорт в груди, снижение диффузионной способности легких, апноэ во сне и фиброз легких), сердечно-сосудистые заболевания (аритмия и миокардит), неспецифическими проблемами (шум в ушах и ночная потливость). Исследователи были удивлены, обнаружив преобладание неврологических симптомов, таких как слабоумие, депрессия, тревога и обсессивно-компульсивные расстройства.

Чтобы оценить эти долгосрочные эффекты COVID-19, исследовательская группа выявила в общей сложности 18 251 публикацию, 15 из которых соответствовали критериям включения в их исследование. Рецензируемые исследования, которые они проанализировали, были проведены в США, Европе, Великобритании, Австралии, Китае, Египте и Мексике и состояли из данных, опубликованных до 2021 года, по когортам пациентов от 102 до 44 799 взрослых в возрасте от 17 до 87 лет.

В исследованиях была собрана информация из опросов пациентов, медицинских карт и клинической оценки, а время последующего наблюдения после COVID варьировалось от 14 до 110 дней. Пациенты, госпитализированные с COVID-19, составили 40% исследований, в остальных исследованиях принимали участие пациенты с COVID-19 легкой, средней и тяжелой степени тяжести.

Исследовательская группа провела систематический обзор и метаанализ этих исследований, чтобы оценить распространенность всех симптомов, признаков или аномальных лабораторных параметров, выходящих за рамки острой фазы COVID-19. Они измерили несколько биомаркеров, включая аномальный рентген грудной клетки или компьютерную томографию, риск образования тромбов, наличие воспаления, анемии и индикаторы возможной сердечной недостаточности, бактериальной инфекции и повреждения легких.

Ученые обнаружили, что 80% выздоровевших взрослых имели по крайней мере один затяжной симптом, продолжающийся от нескольких недель до месяцев после перенесенной инфекции коронавируса легкой, средней или тяжелой степени тяжести.

В общей сложности команда определила 55 устойчивых симптомов, признаков и отклонений в лабораторных результатах, при этом большинство сохраняющихся эффектов аналогичны симптоматике, развивающейся во время острой фазы COVID-19. Выявив эти же стойкие эффекты в нескольких странах, исследователи говорят, что их исследование подтверждает, что бремя длительного COVID является значительным, и подчеркивают безотлагательность выявления этих хронических осложнений, четкого сообщения о них сообществу и определения терапевтических стратегий, чтобы избежать долгосрочных последствий COVID-19.

ПО словам ученых, следующая фаза их исследования будет сосредоточена на определении того, что делает некоторых людей более восприимчивыми к длительному COVID.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».