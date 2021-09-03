Силы сопротивления в Панджшере одержали новую крупную победу над талибами 3.09.2021, 15:06

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фото: reuters

Бойцы Ахмада Масуда-младшего приближаются к провинциям Бадахшан, Каписа и Баглан.

Представитель сил сопротивления в Афганистане Фахим Дашти заявил о ликвидации по меньшей мере 450 и захвате 130 боевиков движения «Талибан», передает ria.ru.

«В результате нападения прошлой ночью восемь тысяч талибов вместе с 350 внедорожниками после четырехчасового столкновения были отброшены и попали в засаду. Они понесли серьезные потери. 450 террористов были ликвидированы, 130 человек захвачены», - написал Дашти в Twitter.

Он также заявил, что силы сопротивления приближаются к провинциям Бадахшан, Каписа и Баглан.

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