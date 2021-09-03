В Беларуси запретили продажу европейских моющих средств 7 3.09.2021, 15:35

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Под ограничения попали чешская, немецкая и польская бытовая химия.

В Беларуси ввели запрет на ввоз и продажу некоторых европейских стиральных порошков, гелей, паст, таблеток. Под ограничения попали чешские, немецкие и польские моющие средства, говорится на сайте Госконтроля. Как правило, обычно о подобных запретах сообщает Госстандарт, специалисты этого ведомства проводят проверки качества товаров.

В КГК сообщают, что их работники по Брестской области вместе со специалистами Госстандарта взяли для экспертизы в двух торговых сетях 16 позиций импортных моющих средств. «Результаты испытаний показали, что 15 из них не соответствовали требованиям, — сообщает Госконтроль. — Все реализуемые на территории республики стиральные порошки, гели, пасты, таблетки должны соответствовать требованиям государственных стандартов по показателям пенообразующей и моющей способности. В частности, для порошков показатель моющей способности установлен не ниже 85%, для гелей — 60%».

В итоге на эти 15 позиций ввели запрет на ввоз и продажу в Беларуси. Под запрет попали, к примеру, немецкие гели HERR KLEE C.G. COLOR, HERR KLEE C.G. UNIVERSAL. Проверяющие пришли к выводу, что их моющая способность в 2 раза ниже нормативного значения, не соответствовала требованиям и пенообразующая способность этих средств для стирки.

«Моющая способность 6 наименований чешских, немецких и польских порошков (ZICO universal, ZICO color, PUROX COLOR, ROBETA „Горный цветок“, WASCHEMEISTER UNIVERSAL, Alpix Color) составила 51,2−80,5%, а польских порошков Gaska UNIWERSALNY и Gaska DO KOLORU — всего лишь 5% и 8% соответственно», — заявляют в КГК.

В Беларуси регулярно запрещают для ввоза и

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